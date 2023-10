¿A qué hora se podrá ver el eclipse en Puerto Rico?

Decenas de millones de personas tendrán asientos en primera fila para el inusual eclipse de “anillo de fuego” del Sol que ocurrirá este fin de semana. El llamado eclipse anular solar oscurecerá brevemente los cielos del oeste de Estados Unidos y de América Central y del Sur.

Este se podrá contemplar en Puerto Rico y el resto de América el sábado, 14 de octubre. En la Isla comenzará a verse alrededor de las 12:13pm.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico y ocurre cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol. Cuando esto ocurre la luna proyecta una zona de sombra sobre la tierra. Existen tres tipos de eclipses solares: el eclipse total, el eclipse anular (que es el que se verá en Puerto Rico) y el eclipse parcial.

El llamado eclipse anular solar oscurecerá brevemente los cielos del oeste de Estados Unidos y de América Central y del Sur. Cuando la Luna se alinee con precisión entre la Tierra y el Sol, borrará todo excepto el borde exterior del Sol. Un borde brillante y resplandeciente aparecerá alrededor de la Luna durante cinco minutos, asombrando a los observadores del cielo a lo largo de un estrecho camino que se extiende desde Oregon hasta Brasil.

El espectáculo celeste provocará un eclipse parcial en el resto del hemisferio occidental. Es el preludio del eclipse solar total que se podrá ver desde México, la mitad oriental de Estados Unidos y Canadá dentro de seis meses. A diferencia del sábado, cuando la Luna está demasiado lejos de la Tierra para cubrir completamente el Sol desde nuestra perspectiva, la Luna estará a la distancia perfecta el 8 de abril de 2024.

Esto es lo que hay que saber sobre el eclipse anular solar, dónde se podrá ver y cómo hay que protegerse los ojos:

___

¿CUÁL ES LA TRAYECTORIA DEL ECLIPSE ANULAR SOLAR?

El eclipse formará una franja de unos 210 kilómetros (130 millas) de ancho, que comenzará en el norte del Pacífico y entrará en Estados Unidos por Oregon alrededor de las 8 de la mañana (hora del Pacífico) del sábado. Culminará en el anillo de fuego poco más de una hora después. Desde Oregon, el eclipse se dirigirá hacia abajo a través de Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, abarcando franjas de Idaho, California, Arizona y Colorado, para después salir al Golfo de México en Corpus Christi. El halo llameante tardará menos de una hora en atravesar Estados Unidos.

___

¿DÓNDE SE PODRÁ VER EL ECLIPSE?

Tan sólo en Estados Unidos, más de 6,5 millones de personas viven a lo largo de la llamada trayectoria de la anularidad, y otros 68 millones en un radio de 322 kilómetros (200 millas), según Alex Lockwood, científico planetario de la NASA. “Así que unas pocas horas en auto y puedes tener más de 70 millones de testigos de esta increíble alineación celeste”, dijo.

___

¿CÓMO PROTEGER LOS OJOS DURANTE EL ECLIPSE?

Asegúrense de utilizar gafas de eclipse solar seguras y certificadas, señaló Lockwood. Las gafas de sol no bastan para evitar daños oculares. Es necesaria una protección adecuada durante todo el eclipse, desde la fase parcial inicial hasta el anillo de fuego y la fase parcial final.

Nunca se debe mirar directamente al sol y mucho menos cuando se da un fenómeno como un eclipse, ya que la fascinación nos podría llevar al olvido del cuidado adecuado de nuestros ojos y podríamos tener quemaduras dentro de los mismos. Esta quemadura se conocen como retinopatía solar y se presenta con pérdida de la visión central y hasta afecta la capacidad de percibir los colores. Estas lesiones pueden ser permanentes e irreversibles.

___

¿CÓMO OBSERVAR CORRECTAMENTE EL ECLIPSE?

Cubra primero sus ojos con las gafas de los filtros especiales (ISO-12312-2) y entonces se voltea a ver el eclipse. Siempre supervise a los niños que estén usando las gafas especializadas durante el eclipse. Y explíqueles la importancia de nunca quedarse mirando al sol directamente y menos en un eclipse sin la protección correcta. Nunca deben quitarse las gafas.

Si usa espejuelos debe ponerse las gafas para eclipses encima de estos. Si va a observar el eclipse a través de un telescopio, binocular, o cámara de cualquier tipo, éstos equipos deben tener los filtro especializado desarrollados por el manufacturero para eventos como este.

Puede verlo a través de una cámara construida en casa con un pinhole. El Departamento de Salud de Estados Unidos desarrolló un vídeo en YouTube sobre cómo hacer este proyecto científico. Puede hacerlo junto a sus hijos o las maestras con los estudiantes; mientras les explican la importancia de cuidar sus ojos de los rayos del sol durante el eclipse.

Para quitarse las gafas especializadas voltéese para darle la espalda al sol y al eclipse y entonces se las puede remover. También puede ver el eclipse con un filtro #14 para soldar o uno más oscuro.

Las personas no se percatan de que se han quemado los ojos de manera inmediata, porque no duele, no se siente. Se enteran al tiempo cuando comienzan a padecer de pérdida de visión y problemas para identificar figuras y colores. Además, de los ojos, estar bajo el sol para disfrutar este fenómeno requiere que también las personas utilicen protección solar para la piel y de ser posible gorras o sombreros.

En caso de que usted sospeche que sufrió una retinopatía solar debe visitar de inmediato a su doctor de los ojos ya sea el Optómetra u Oftalmólogo.

___

QUÉ NO HACER O USAR PARA VER EL ECLIPSE

1. No se pueden utilizar gafas de sol regulares, ni con protección solar, ni polarizadas

2. No puede usar gafas de filtro especializado ISO 12312-2 que estén guayadas o rotas

3. No se puede usar cristales ahumados

4. No se puede usa telescopios o magnificadores sin filtros correctos por parte del manufacturero

5. No se pueden usar cámaras regulares sin filtros

6. No se pueden usar cámaras de celulares

7. No se pueden sustituir las gafas por filtros polarizados.

8. No se puede observar el eclipse a través de cristales de un automóvil

9. Las gafas especializadas ISO 12312-2 No se deben comprar por cualquier link de internet si no son los lugares aprobados.

La expresidenta del COPR, la doctora Feliciano, sostuvo que “para mí como doctora del cuidado primario de los ojos es importante que las personas entiendan que ver el eclipse a través de la cámara del celular pudiera ser tan peligroso como mirar el eclipse directamente, pues la pantalla del celular no tiene la protección adecuada contra los rayos dañinos del sol y actúa como un espejo. La modalidad del selfie la practican mucho, sobre todo niños y jóvenes, y si se toman un selfie la luz del eclipse les puede afectar como si lo vieran directo”.

Concluyó con que “nunca se debe mirar directamente al sol y menos durante un eclipse sin la protección correcta. Y aunque esté usando los filtros solares especializados no debe quedarse observando el sol detenidamente por largos periodos, no se debe observar el eclipse por más de 3 minutos corridos.”