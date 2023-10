Presidente de LUMA confirma que talarán árboles para despejar las líneas de la red eléctrica

El presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA Energy, Juan Saca, aceptó hoy, martes, que realizarán una tala de árboles para despejar la vegetación en las líneas de la red eléctrica del país, aunque no pudo precisar cuántos cortarán.

“La vegetación es más del 50 por ciento de las interrupciones (del servicio energético). Nosotros tenemos un plan de despejar 16 mil millas. Es como ir alrededor del mundo tres cuartas partes porque la vegetación, por falta de mantenimiento, llegó al punto en donde está hoy día y a mí me encantaría decir que eso va a tomar un año, pero no va a tomar un año. Va a tomar tres años”, aseveró Saca en entrevista con Radio Isla 1320, donde también aclaró que ya han despejado más de 3,300 millas.

Según explicó el principal ejecutivo del consorcio, despejar significa “eliminar por completo toda vegetación que esté sobre las líneas”. Al preguntarle si también se trataba de talar árboles, puntualizó que “estamos hablando de tumbar arboles, si tú lo quieres decir de esa forma. Es despejar por completo”.

Saca además expresó que esperan que las interrupciones del servicio energético se reduzcan en dos años un 50 por ciento, mientras, en cinco años un 75 por ciento.

“Para estar claros, para el tema del despeje, se están utilizando fondos de FEMA. El mantenimiento es el presupuesto que nosotros tenemos aprobados del Negociado de Energía (de Puerto Rico). Son dos presupuestos separados”, comentó el presidente de LUMA Energy.

“Todo esto se conversa con FEMA. Acordamos con FEMA cuál es el plan para resolver esto y eso incluye todo los permisos que se deben obtener para poder lograr los trabajo. En LUMA no vamos a hacer un trabajo que no tenga su base legal y que no se haya cumplido con los requisitos de FEMA”, añadió.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aprobó un plan de mitigación para que la empresa- encargada de la transmisión y la distribución eléctrica- talen los árboles que interfieren con las líneas de transporte, aunque por cada árbol que corten tendrán que sembrar otros tres.

“De ordinario, la reglamentación establece que hay que hacer la mitigación. Cuando usted corta un árbol por algún tipo de proyecto, de ordinario, la fórmula matemática es tres a uno. Usted corta uno, siembra tres”, sostuvo la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, quien agregó que LUMA tiene los permisos correspondientes y el manejo adecuado para actuar.

“Hay diferentes árboles. Hay unos árboles que son endémicos, hay otros que son plagas para nuestra fauna. Habría que estar verificando que están cortando y para eso es que tienen los permisos, para saber los tipos de mitigación que corresponden”, concluyó diciendo la secretaria de la agencia.