Pierluisi presentará esta tarde su equipo de campaña para las primarias a la gobernación

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia, presentará en la tarde de hoy, martes, a los integrantes de su comité de su campaña para las primarias.

“Esta tarde se están convocando a los medios en mi comité político, pero es para yo anunciar mi comité de campaña ”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

Según el también gobernador de Puerto Rico, en la actividad no se va a presentar ningún aspirante a comisionado residente. Además, rechazó que se haya comunicado con el exayudante general de la Guardia Nacional, el general retirado José Juan Reyes, ni con nadie para que lo acompañe.

“Yo no me he comunicado con el general Reyes a esos efectos. No he tenido reunión con el general Reyes a quien yo estimo. Ahora mismo no he tomado decisión en cuanto a la comisaría residente. En su momento vamos a ver quienes son los que radican candidatura y me reservo el derecho de endosar a alguien, pero no necesariamente lo voy a hacer”, sostuvo.

Asimismo, Pierluisi Urrutia reiteró que no necesariamente va a endosar a una persona para comisionado residente.

El anuncio del gobernador será a las 5 de la tarde, aproximadamente.