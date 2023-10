Quiquito Meléndez dice que Elías Sánchez “controla” la campaña de Jenniffer González

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Quiquito” Meléndez Ortiz, aseguró hoy, lunes, que no forma parte de la campaña política por la candidatura a la gobernación de Jenniffer González Colón porque Elías Sánchez es miembro del equipo, aunque no tenga un puesto oficial.

“Yo había dicho ya hace par de semanas atrás que yo había salido de la campaña de la comisionada residente porque hay personas allí que yo prefiero no relacionarme con ellos”, aseveró Meléndez Ortiz en entrevista con Radio Isla 1320.

Al cuestionarle si Sánchez- quien fue director de campaña del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, posteriormente, designado representante del gobierno de Puerto Rico en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y miembro del chat de Telegram que le costó la gobernación a Roselló- es integrante del equipo, puntualizó que es quien controla la campaña primarista.

“Ella ha dicho que colabora con él y todo el mundo sabe que tu no tienes que ocupar una posición en la campaña para controlar una campaña. Yo creo que somos más inteligentes que eso. Nadie va a interpretar que yo me voy a ir de una campaña sin estar seguro de lo que está pasando”, dijo el representante novoprogresista, quien se perfila como posible candidato a la comisaría residente en Washington en las elecciones de 2024.

“Esto es un secreto a voces. Eso lo sabe todo el mundo. No puedo imponerle su equipo, pero sí decido con quién me junto”, añadió Meléndez Ortiz.

A finales del mes de agosto, la comisionada residente, expresó que Sánchez no se encuentra dentro del equipo de trabajo de su campaña, pero que sí le daría la bienvenida.

“No, no está, ¿pero sabes qué?, cuando yo conforme el equipo que me va a ayudar a cual sea la aspiración, yo voy a recibir al que me quiera ayudar... Yo tengo una buenísima relación (con Sánchez), hemos hablado como hago con mucha gente”, afirmó González Colón en un programa televisivo de TeleOnce.