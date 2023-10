Lisha Ramón Mejías reacciona a denuncia de mujer que asegura la agredió con un objeto cortante

La empresaria y personalidad de las redes sociales, Lisha Ramón Mejías, reaccionó a la denuncia que presentó una mujer ante ante el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) alegando que la agredió con un arma blanca.

“Mi error fue confiar en que no hay personas que me quieren hacer algo. O sea que todas las personas que hay a mi alrededor van a querer cosas buenas, cosas bonitas y lamentablemente no es así. Es una enseñanza para todos y para mi. Ustedes saben que nunca pensé pasar por esta situación o que en una salida de jangueo, de pasarla bien y conocer personas, terminara en una pelea”, admitió Ramón Mejías en un video difundido en las redes sociales.

Según el informe preliminar, Ramón Mejías, alegadamente, golpeó a una fémina que se encontraba en el interior de un vehículo en la avenida Eduardo Conde, en Santurce, junto a una amiga. Además, las autoridades confirmaron que le infirió varias heridas en los brazos con un objeto cortante.

La perjudicada fue transportada hasta un hospital en Santurce, donde el médico de turno le tomó varios puntos de sutura en el brazo izquierdo y cerca de 30 “clips” por la heridas recibidas en el brazo derecho.

“Lo único que voy a decir es que estoy bien. Nadie sale con cuchillos por ahí porque no soy “Chucky”, ni mucho menos las portadas esas que me están poniendo. En verdad que los memes están graciosos”, dijo lanzando una carcajada mientras pedía disculpas por reírse.

“Sí, fui al hospital, pero las heridas son bastantes dolorosas, pero nada grave. Deseo también que todos lo involucrados estén bien porque yo no soy persona de desearle el mal, ni mucho menos estar con ese aire de ´te voy a meter´, jamás. Siempre que he salido ha sido para compartir y pasarla bien”, añadió.

Asimismo, Ramón Mejías agregó que el altercado la llevó a hacer una reflexión de que no debe “salir y janguear sola” porque las amenazas que ha recibido a través de las plataformas digitales se están convirtiendo en “una realidad”.

“Ya esto es un “stop” de que no puedo salir sola. No puedo salir, mucho menos a un jangueo. Han sido tantas amenazas que ya cumplieron una de ellas. Y no pensé que la vida virtual se pudiera pasar a la realidad porque es muy diferente tener amenazas, tener “haters” por redes que en vivo”, concluyó diciendo la vendedora de jugos.

El caso es investigado por el agente José Román, adscrito al precinto de Barrio Obrero. Los hechos fueron referidos también a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, para que estos continúen con la pesquisa.

¿Quién es Lisha Ramón Mejías?

La joven cobró notoriedad en las redes sociales por vender jugos naturales con su hija en brazos en las vías públicas de la Isla. Posteriormente, en diciembre del 2022, tuvo que luchar la custodia de la niña luego que el Departamento de la Familia (DF) se la removió.

El pasado 20 de abril, una jueza otorgó la custodia legal y física de la hija de Ramón Mejias al padre biológico de la menor, a quien también le concedió una orden de protección.

Este año, también estuvo envuelta en una controversia por una fiesta que realizó una casa alquilada en la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina, donde una fémina denunció que fue agredida sexualmente.

Sobre este caso, la administradora de la oficina de Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, mencionó en una entrevista con NotiUno 630 que a Ramón Mejías se le realizaron evaluaciones psicológicas tras el incidente.

Además, el pasado mes de julio, la joven también fue arrestada en Carolina por las autoridades tras violar una orden de protección que una mujer había puesto en su contra.