Excandidata a alcaldía de Guaynabo explica famoso video donde se vistió de “Cenicienta”

La excandidata a la alcaldía de Guaynabo, la doctora Marigdalia Ramírez Fort, difundió hoy, lunes, a través de YouTube una explicación del video que se volvió viral en las redes sociales en enero de 2022 donde se vistió de “Cenicienta” para denunciar una presunta censura por parte del programa televisivo “Jugando Pelota Dura”.

“Me han llegado comentarios de varias personas que me dicen que les gustó mucho el video, pero no entendieron claramente el mensaje [...] El debate de Pelota Dura era muy importante para poder tener la oportunidad de expresar mi plataforma [...] Y ese día del debate.... dos horas antes de que empiece el debate, Pelota Dura se comunica conmigo y me dicen que yo no voy a poder ir al debate, que no voy a poder participar en el debate”, afirmó Ramírez Fort quien comparó su preparación para el foro como si fuera el expresidente estadounidense, John F. Kennedy.

Según explicó la doctora de profesión, las escenas son una recreación del cuento clásico ya que se identificó con la historia de la princesa al programa televisivo no permitirle su participación.

“La primera escena del video empieza con la Cenicienta. Ella está sumamente entusiasmada de ir al debate”, acto seguido publicó un pedazo del video original donde dice “Estoy lista pa´ el debate”.

“Y luego se ve una escena que demuestra el debate empezando en Pelota Dura y Pelota Dura anuncia que le va a dar a cada candidato la oportunidad de hacer preguntas, pero eso no fue cierto porque no todos los candidatos fueron a ese debate”, aseveró la también oncóloga mientras acompañó sus palabras de un clip donde se puede apreciar al host principal del programa, Ferdinand Pérez, diciendo que “le vamos a dar un minuto a cada uno para ver por dónde gira esas primeras prioridades de cada uno de ellos y después entramos a un debate a base de las preguntas nuestras”.

Ramírez Fort aseguró que el discurso de Pérez los llevó a la siguiente escena donde es encerrada en una torres por su “madrastra” y se pone triste por “no poder asistir al debate”.

“Finalmente, se ve la escena famosa donde la Cenicienta utiliza el zapato como un símbolo para decir que ella tiene los méritos y las cualificaciones para ser la alcaldesa de Guaynabo”, puntualizó la doctora.

Al debate titulado “Último turno al bate”, solo se presentaran cuatro de los seis candidatos a la alcaldía del municipio antes mencionado, ausentándose el actual alcalde, Edward O’Neill Rosa, tras un alegado compromiso, y Ramírez Fort.

Precisamente, el pasado martes, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, confirmó que la doctora solicitó documentos para aspirar a las elecciones general de 2024.

En entrevista con NotiUno 630 AM, Santo Domingo indicó que Ramírez Fort está interesada en correr por la candidatura a la comisaría residente en Washington por el PNP.

En junio de 2022, la oncóloga perdió la elección especial ante Edward O’Neill, quien obtuvo más del 60 por ciento de los votos.

Dana Miró, Ricardo “Ricky” Aponte y José “Pipe” Abreu también aspiraron en la mencionada votación.