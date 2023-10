Verlander pinta de blanco a Mellizos; Álvarez y Altuve dan triunfo a Astros

HOUSTON (AP) — Justin Verlander vestía el uniforme de los Mets de Nueva York cuando comenzó la temporada.

Pero el sábado, estaba de regreso en el lugar en el que conquistó tantas victorias: el montículo de los Astros. Y los ayudó a ganar otro juego de playoffs.

Verlander trabajó durante seis episodios en blanco, el cubano Yordan Álvarez disparó dos jonrones y Houston pasó algunos apuros antes de imponerse 6-4 a los Mellizos de Minnesota, en el primer duelo de su serie divisional de la Liga Americana.

El venezolano José Altuve conectó un jonrón en el primer turno del encuentro y Álvarez totalizó tres impulsadas por Houston, campeón defensor de la Serie Mundial, que logró su décimo triunfo consecutivo en juegos que ponen en marcha alguna serie divisional.

En agosto de 2017, Verlander se unió por primera vez a los Astros. El año pasado, ganó su segundo título de la Serie Mundial con el equipo.

Firmó con los Mets en el receso previo a esta campaña, pero volvió a Houston en julio, mediante un canje y tras una estadía fugaz en Nueva York.

“Este año ha sido un remolino para mí”, dijo el as. “Encontrarme de regreso en Houston y lanzar en los playoffs no era algo que yo hubiera pronosticado. Pero me alegro por estar acá, feliz de contribuir y por estar en los playoffs”.

El veterano de 40 años se tranquilizó después de un inicio turbulento y los Astros tomaron una ventaja de 5-0 después de seis innings, con grandes batazos de Altuve y Álvarez.

El dominicano Héctor Neris relevó a Verlander para dar inicio al séptimo capítulo. Con dos outs, el dominicano Jorge Polanco sacudió un jonrón de tres carreras por todo el jardín derecho. Dos lanzamientos después, el novato Royce Lewis descargó su tercer vuelacercas en tres juegos de playoffs para colocar la pizarra 5-4.

En la parte baja, Caleb Ghielbar ingresó para enfrentar a Álvarez con un out. El toletero se convirtió en el primer zurdo en conectar un cuadrangular ante Thielbar en la campaña.

Encontró un lanzamiento de poca velocidad y lo envió pegado al poste de foul del jardín derecho, para ampliar la delantera de Houston.

El dominicano Bryan Abreu sacó cuatro outs, tres por la vía del ponche. Ryan Pressly abanicó a dos adversarios al resolver en blanco el noveno capítulo para embolsarse el salvamento.

Ponchó a Lewis para poner fin al encuentro.

La serie a un máximo de cinco duelos continúa este domingo por la noche en Houston.

Por los Mellizos, el dominicano Polanco de 5-2 con una anotada y trs producidas. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-2, Willi Castro de 2-0.

Por los Astros, el venezolano Altuve de 4-1 con una anotada y una empujada. Los cubanos Álvarez de 3-2 con tres anotadas y tres producidas, José Abreu de 3-1 con una remolcada. El dominicano Jeremy Peña de 4-1. El puertorriqueño Martín Maldonado de 3-0.