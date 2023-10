Jenniffer González defiende propuesta sobre deuda AEE y dice gobernador no tiene urgencia en estabilizar la agencia

En medio de una lluvia de críticas a su propuesta para pagar de golpe la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) enfiló sus cañones a su opositor primarista, el gobernador Pedero Pierluisi, al denunciar que arrastra los pies en la estabilización del sistema eléctrico.

Así mismo, la comisionada residente en Washington sostuvo que Pierluisi no ha presentado una opción para que los consumidores no tengan que pagar un cargo a largo plazo en la factura de la luz para cubrir el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) de la AEE.

Esta semana economistas, legisladores y hasta el secretario de Hacienda, Francisco Parés calificaron como inviable la propuesta de González.

“Cuando plantee que se utilizarán $2.6 billones para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo hice para resaltar que busco que el problema del incremento en la factura de luz que nos impacta a todos y a los pequeños y medianos comerciantes, se atienda con la inmediatez que eso amerita”, ripostó hoy en declaraciones escritas la candidata primarista a la gobernación por el PNP.

Acto seguido dijo que es una realidad que el gobernador no han buscado otras eficiencias en el costo de la energía que puedan absorber el impacto del cargo del PAD. “Al día siguiente que se confirme el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad, todo Puerto Rico va a ver un aumento en su factura de luz. Eso es un hecho, si hay un plan para mitigar eso, yo no lo he visto y creo que a todas luces no lo hay”, dijo González.

Calificó como “ineficiente y retrasada”, la gestión de Pierluisi y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal en este tema.

González volvió a plantear que no se han utilizado fondos federales para la red eléctrica. Planteó que de $17 billones que se adjudica conseguir para el desarrollo de una nueva red eléctrica, se ha obligado el 30 %, es decir $4.9 billones. “Tienen que dejar las excusas, dicen que es que Trump detuvo el dinero, pues todos saben que Joe Biden es el presidente desde enero del 2021 y casi tres años después, el 70 % de esos fondos no se han utilizado. La diversificación a energías menos costosas no ha sucedido, y lo que se espera es que el bolsillo del pueblo puertorriqueño, ya bajo ataque por la inflación que hemos estado viviendo, pues aguante un aumento en la factura de luz de entre 5 a 8 centavos el kilovatio hora, en adición a los 3 centavos de aumento que se acaban de aprobar”, denunció.

Acto seguido insistió en su idea de pagar toda la deuda con reservas del gobierno. También se sumó a la lista de políticos que impulsan el gas como combustible.

“Me he cansado de decir es que durante estos tres años para mitigar este aumento se debió gasificar más el sistema de producción de energía. El gas natural es una forma bastante rápida de abaratar el costo del combustible, pues lo conectas directamente a las turbinas de generación, en lo que se sigue diversificando a otras fuentes de energías renovables, como la solar que requieren baterías y otras tecnologías que hacen que esos proyectos se tarden más tiempo”, sostuvo en sus declaraciones escritas.

Al mismo tiempo, González abordó el señalamiento de que su propuesta es una gestión de cobro para los bonistas. “Si se le fuese a pagar la deuda inmediatamente a los bonistas ellos dejarían de cobrar los intereses que se ganarían por esa deuda por un periodo de 30 a 40 años, o sea no se ganarían un centavo más, dejarían de ganar. De hecho, dejarían de ganarse el doble o el triple de los $2.6 billones que se ganarían por los intereses”, planteó.

Instó al gobernador a cuál sería el próximo paso cuando el plan de ajuste de la deuda de la AEE entre en vigor para que no aumente la tarifa.