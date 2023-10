Alcalde de Ponce busca cambiar orden de sucesión en medio de investigación que se realiza en su contra

Ante la posibilidad de que se le radiquen cargos o tenga que renunciar a su puesto, el alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, presentó ante la legislatura municipal un proyecto que provocaría cambios al orden de sucesión en el ayuntamiento municipal.

Según indicó en entrevista radial con NotiUno 630, Irizarry Pabón la medida estará ante la consideración de la legislatura municipal en el día de hoy.

“Estamos haciendo algo que debe de corregir el orden lógico en que vamos a plantear ante la legislatura que las cosas se deben hacer correctamente y eso es lo que queremos que esté plasmado. Se sometió en el día de ayer, se va a ver en el día de hoy y va a estar a consideración de la legislatura municipal que yo no creo que sea ningún problema porque el legislador, no importa del partido que sea que vea que es la sucesión lógica que atempera el código municipal y según la ley y corregir lo que en un momento dado yo encontré que era un error y que no se había corregido”, expresó en entrevista con el periodista Luis José Moura de la emisora radial.

Irizarry Pabón se mostró confiado en que saldrá airoso de la investigación que lleva a cabo el Fiscal Especial independiente (FEI), donde se alega que solicitó dinero a empleados de su municipio para pagar un préstamos personal que utilizó para gastos de campaña.

“Ante todas las posibilidades, este alcalde no se amilana ante nada, entendemos que aunque la posibilidad es pequeña pudiera pasar que el FEI tomara una decisión adversa y nosotros tenemos que enfrentar todo y ante eso queremos que todo esté en orden tanto en la legislatura como en el municipio y se base en el organigrama que tiene esta administración”, indicó el mandatario municipal.

El pasado mes de agosto, una investigación realizada por la Oficina del Contralor Electoral (OCE) concluyó que mediante el Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en Ponce y el Comité Amigos Dr. Luis Irizarry Pabón, ambos presididos por el alcalde se recibieron donativos por parte del empresario Oscar Santamaría por al menos $19 en excesos de límites establecidos.

Del mismo modo se revela que el comité dejó de identificar a personas que realizaron donativos para la campaña de Irizarry Pabón. Además no se reportó a la OCE ni depositó en las cuentas oficiales de ninguno de los comités alrededor de $30 mil. Al igual que se desembolsó en efectivo alrededor de $30,000 en contravención a las disposiciones de la Ley.