Sembrarán 25,000 árboles para mitigar la erosión costera

Uno con el ambiente Ada Monzon firma el acuerdo de "Uno con el Ambiente”, que promueve la conservación ecológica y la protección de los recursos naturales del país, por First Bank. Atrio, Museo de Arte de Puerto Rico. Metro PR 5 de octubre de 2023 (DENNIS ANTONY JONES)

Como parte de la celebración de su 75 aniversario, FirstBank lanzó hoy, jueves, el programa Rescate Costero, una iniciativa compuesta por entidades públicas y privadas y seis municipios para sembrar 25,000 árboles en las costas de Puerto Rico durante los próximos tres años.

Para facilitar el proceso de siembra, la institución bancaria también formó una alianza con Vida Marina, un centro de conservación y restauración ecológica, liderada por el científico e investigador del Recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico Robert Mayer Arzuaga.

“Como institución socialmente responsable, creemos que el momento de actuar para tratar de contrarrestar los efectos del cambio climático es ahora. De no hacerlo tendríamos que enfrentar consecuencias económicas muy importantes”, explicó la vicepresidenta ejecutiva de planificación y gerencia estratégica de FirstBank, Ginoris López-Lay.

Los municipios que forman parte de la iniciativa son Loíza, Manatí, Luquillo, Camuy, Quebradillas e Isabela.

Asimismo, el proyecto une esfuerzos del Departamento de Educación, Boy Scouts of America, Ecoexploratorio, Fundación Amigos del Yunque, Girls Scouts del Caribe, Organización ProAmbiente Sustentable, Scuba Dogs Society, United Way de Puerto Rico, Academia María Reina, The Baldwin School, Universidad Politécnica de Puerto Rico, Assurant, Jeep Stellantis, y las Empresas Santana.

Programa Rescate Costero FirstBank gestionó alianzas con municipios, entidades gubernamentales, organizaciones, escuelas y empresas privadas para sembrar 25,000 árboles. Atrio, Museo de Arte de Puerto Rico. Metro PR 5 de octubre de 2023 (Dennis A.Jones)

“Estas iniciativas son bien importantes ya que nos van a proteger, van a proteger nuestra infraestructura primaria, y van a reducir el costo de la recuperación la próxima vez que nos visite un huracán”, dijo Mayer Arzuaga, quien trabaja en la restauración de dunas de arena para mitigar la erosión costera.

La primera ruta de siembra comienza en los municipios de Loíza y Manatí el sábado, 21 de octubre.

Los voluntarios interesados en participar pueden encontrar la información de cada evento de siembra y registrarse, además de acceder a material educativo sobre la erosión costera, en el siguiente enlace: www.unoconelambiente.com

Un estudio realizado por la Universidad de Puerto Rico encontró que más de 60 millas de costa han perdido terreno en los últimos años. El huracán María afectó prinicpalmente las costas de Rincón, Cabo Rojo, Isabela y Vieques, explicó el agrónomo y miembro de Vida Marina, José Vera en el video de FirstBank.

La participación de los seis municipios garantizará el riego apropiado de las especies sembradas para asegurar su crecimiento, además del apoyo en la coordinación y logística de las actividades de siembra en las costas, según el comunicado de FirstBank.

“Se hace mucha siembra, pero las siembras a veces se pierden. Eso es lo que estamos tratando de evitar analizando bien dónde es que se va a sembrar y dándole seguimiento a esas siembras para que sean efectivas”, indicó Mayer Arzuaga.

López-Lay explicó que, con el programa, “estamos construyendo, trayendo el árbol, preparando el terreno y trayendo a los expertos para saber qué sembrar, cómo sembrarlo y dónde sembrarlo. Pero vamos a estar trabajando con las comunidades en cómo se mantiene el riego y cómo se protege”.

Durante la primera ruta, sembrarán especies nativas y tolerantes al clima costero, como la cobana negra, emajaguilla, icaco, mangle botón, maría, roble nativo, sansiviera, scavola y uva de playa.

Mayer Arzuaga explicó que, además de sembrar, hay otras técnicas para salvar las costas como, por ejemplo, la restauración de dunas a través de la construcción de paseos de madera. Esto ayuda a salvaguardar las dunas y la vegetación, pues las personas no caminan sobre estas.

Burocracia en el DRNA

Mayer Arzuaga aseguró que las técnicas basadas en la naturaleza son las más costoefectivas.

“Llevamos desde el 2017 abogando por el uso de estas técnicas y el tiempo sigue pasando, a veces los fondos no llegan a tiempo. Necesitamos acción. El gobernador firmó una orden ejecutiva, y a mi entender, no se está cumpliendo”, expresó.

En abril de este año, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia emitió una orden ejecutiva con la cual se declara una emergencia por la erosión costera que afecta a la isla. La Orden Ejecutiva (OE) 2023-009 ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a ejecutar un plan de acción con el apoyo de agencias estatales y federales.

El científico sostuvo que el problema de la erosión costera no se está tratando como una emergencia, pues los contratos para desembolsar los fondos que dan paso a la ejecución de este tipo de obras tardan mucho en procesarse.

“La velocidad en que se procesan estos fondos no es la que obtenemos a través del gobierno central. Es muy lento, es muy trabajoso para nosotros y perdemos mucho tiempo dándole seguimiento a estos contratos. Por ejemplo, contratos con el DRNA, que debería moverse más rápido”, sostuvo el director de Vida Marina.

Mayer Arzuaga comentó que, tras esperar diez meses por el procesamiento de contratos, acudió a La Fortaleza para “mover la burocracia”. “Son unos diez meses que hemos perdido de que las plantas pudieran crecer, de que la estructura estuviera ya acumulando arena”.

El investigador en el Recinto de Aguadilla de la UPR señaló que “esta lentitud pone en peligro los fondos federales que recibe el gobierno para estos propósitos. Tenemos que ser bien cuidadosos y tomar esto bien en serio y agilizar esos procesos. El DRNA no tiene personal, pero hay que hacer algo porque las cosas están muy lentas”.