Aseguran que implementación de nuevo plan de retiro le costará más a la Universidad de Puerto Rico

UPR. La Junta de Supervisión Fiscal forzó el cierre del sistema de retiro de la UPR, a pesar de que no estaba en problemas.

Conforme a los estudios actuariales de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la implementación de un sistema de retiro paralelo al actual le costará de $4 millones a $21 millones más a la institución educativa que el mantenimiento del Sistema de Retiro anterior.

Por lo tanto, el cambio tiene el riesgo de afectar la capacidad de la UPR de pagar las aportaciones patronales al Sistema de Retiro, necesarias para su solvencia y el pago de las pensiones actuales, según la demanda radicada por la Junta de Retiro en contra del primer centro docente del país.

“Una diferencia de $4 a $21 millones no hace sentido cuando el compromiso de aportaciones al sistema vigente se mantiene”, comunicó el presidente de la Junta de Retiro de la UPR, Luis Vicenty Santini, quien retó al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, a desmentir los números presentandos por los actuarios.

Dichos estudios actuariales proyectan que, para 2040, la institución educativa tendría que aportar unos $151 millones entre ambos planes de retiro, mientras que, si continuara operando únicamente con el sistema de beneficios definidos abierto, su aportación sería de $130 millones.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina del Presidente de la UPR, Josué Hernández Álvarez, sostuvo que el cambio “no va a ser un ahorro para la universidad inmediatamente; va a ser un ahorro a largo plazo. Así son este tipo de transformaciones, a veces tardan 15 a 20 años”.

Luego de que la Junta de Gobierno de la UPR aprobara la Certificación 1 del 2023-2024 en julio de este año, se creó un plan de ahorros, similar a los 401K, para nuevos empleados de la UPR, y se cerró el sistema de beneficios definidos. El nuevo plan de contribuciones definidas fue lanzado el 1 de agosto.

El plan de pensiones anterior, que permitía que los trabajadores recibieran una pensión calculada de acuerdo con su salario y años de servicio, continuará funcionando y atendiendo tanto a los jubilados, como a los que están activos en ese plan, pero estará cerrado a nuevos participantes.

Los empleados nuevos estarán automáticamente participando en el plan de aportaciones definidas, y se deducirá de su cheque, en cada periodo de nómina, el 8.5 por ciento de sus ingresos antes de impuestos.

En cualquier momento, los participantes pueden aumentar su tasa de aportación hasta un 20 por ciento, en incrementos de 0.5 por ciento o hasta la cantidad máxima permitida por el Departamento de Hacienda. Actualmente, el límite es de $15,000 anuales.

Los empleados obtendrán un pareo de la UPR de un 4.25 por ciento con cada nómina.

“En el plan de retiro anterior, en el que continúan los empleados que estuvieron previo al 31 de julio del 2023, la aportación patronal de la institución era mucho mayor, así que está rondando en casi el 30 por ciento porque, como había una deuda con el sistema de retiro, pues es bastante alta”, indicó Hernández Álvarez.

Según Hernández Álvarez, hay 519 empleados bajo el nuevo plan de ahorros, que incluye los empleados a tiempo parcial, a diferencia del sistema anterior.

No obstante, Vicenty Santini comunicó su preocupación, pues asegura que el mantenimiento de dos sistemas de retiro simultáneos pondría en riesgo la estabilidad financiera del plan de retiro universitario.

“A la misma vez que la Junta [de Supervisión Fiscal] le quita presupuesto a la Universidad, le requiere hacer aportaciones mayores al sistema de retiro”, expresó Vicenty Santini.

El presidente de la Junta de Retiro hizo hincapié en que la solución no sería congelar el plan de pensiones, pues tal acción tendría unas implicaciones legales debido a que se trata de un fideicomiso.

No obstante, el presidente de la Junta de Retiro hizo hincapié en que la solución no sería congelar el plan de pensiones, pues tal acción tendría unas implicaciones legales debido a que se trata de un fideicomiso.

Por su parte, la representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP) María de Lourdes Ramos Rivera, comentó que explicó que el sistema se nutre de las aportaciones patronales individuales, y, con ese dinero, se pagan pensiones y se invierte para tener una ganancia que ayuda al fondo. “Si a mí me cierran ese sistema, no llega dinero nuevo. Entonces, ese dinero que no llega perjudica la solidez del sistema y perjudica a su vez el futuro de los que ya están pensionados, porque el sistema va a ir debilitándose”. “el dinero que esas personas están depositando ahí [en el plan de aportaciones definidas] es bien poco lo que va a generar de ganancia, mientras que, el otro sistema te garantiza a ti un por ciento de pensión de por vida. Entonces, imagínate que haya otra debacle en la bolsa de valores y las 401K se vayan a pique y pierdas tu dinero. El dinero que está en el fondo de retiro está sólido”.

En 2020, el Tribunal de Apelaciones le retiró el control, a la Junta de Gobierno, del Fideicomiso del Sistema de Retiro de la UPR, y se lo transfirió a la Junta de Retiro de la UPR, luego de determinarse que la Junta de Gobierno incumplió sustanciancialmente con sus deberes como fiducia.

En mayo de este año, la Junta de Retiro de la UPR presentó una demanda contra el primer centro docente de la isla para impedir la implementación del nuevo plan de ahorros tipo 401k pues, conforme a la Ley de la UPR, la Junta de Gobierno tiene la obligación de mantener un solo Sistema de Retiro para todos los empleados de la UPR.

Asimismo, el recurso legal presentado por la Junta de Retiro sostiene que este cambio en el sistema afecta la capacidad de la UPR para reclutar personal y reduce la competitividad de la institución.

“Además, afecta negativamente al fideicomiso y activa el deber fiduciario de la Junta de Retiro, según determinado por el Tribunal de Apelaciones. Esto, al crear riesgos ilegales e innecesarios a la solvencia del Sistema de Retiro y afectar la competitividad de la UPR”, estipula la demanda.

La representante y el presidente de la Junta de Retiro coincidieron en que la institución educativa no puede tomar decisiones sobre el fideicomiso sin contar con el fiduciario.

“En el caso de Puerto Rico, la Ley de Fideicomiso es la Ley 219 del 2012, que es la que ordena cómo se van a tratar los fideicomisos. Una vez que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico pierde la fiducia sobre el sistema de retiro, perdió toda capacidad para tomar decisiones sobre el sistema”, precisó Vicenty Santini.

“En el caso de Puerto Rico, la Ley de Fideicomiso es la Ley 219 del 2012, que es la que ordena cómo se van a tratar los fideicomisos. Una vez que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico pierde la fiducia sobre el sistema de retiro, perdió toda capacidad para tomar decisiones sobre el sistema”, precisó Vicenty Santini.

El caso se encuentra ante un juez federal, quien aún no ha decidido si intervendrá en el pleito o si, entonces, acoge lo que decidió el Tribunal de Apelaciones en Boston, que es que los asuntos del fideicomiso se resuelvan en las cortes locales, explicó Vicenty Santini.

Decepcionantes las proyecciones de ahorros para retiro

El manejo del nuevo plan fue adjudicado a la misma compañía que administra los Sistemas de Retiro de los empleados del gobierno y la Judicatura: Alight Solutions Caribe, Inc .

Según el Conforme al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, la Administración Central de la UPR le otorgó, a Alight Solutions, un contrato de $1,168,695, vigente hasta el 31 de octubre de 2027.

La escritura de fideicomiso con el Banco Popular se formalizó el 20 de julio de este año, según una presentación desarrollada por el director ejecutivo de la Oficina del Presidente de la UPR, Josué Hernández Álvarez, y la administradora de proyectos, Angie I. Rivera Rendón.

Conforme a un ejemplo provisto por la Administración Central de la UPR, “basado en data estimada y suposiciones”, un empleado que comience a aportar a sus 35 años de edad, al Plan de Ahorros e Inversiones de la UPR, $40 de su nómina por 30 años, con un 6 por ciento de rendimiento anual, resultaría en $87,153 a sus 65 años de edad.

En cuanto al planteamiento de que pudiera ser un 6 por ciento de interés, Vicenty Santini señaló que “eso nadie te lo puede garantizar en el mercado”.

“Dicen que un empleado que gana $24,000 o $30,000 pudiera generar hasta $100,000 para su jubilación. El problema es que si tú generas $100,000, y tu estilo de vida requiere más de $25,000 por año, ¿cuánto tiempo te dura ese dinero?”, continuó.

No obstante, Hernández Álvarez subrayó que una ventaja del nuevo plan tipo 401k, en comparación con el anterior, es que los empleados pueden retirar el 100 por ciento de su aportación a los tres años de su implementación en el plan.

Riesgo de insolvencia

En 2021, el Sistema de Retiro de la UPR quedó en quinto lugar en retorno de inversiones entre los sistemas públicos de retiro de los Estados Unidos.

Vicenty Santini sostuvo que el sistema de retiro ya no es una preocupación en los estados financieros de la UPR.

El presidente de la Junta de Retiro de la UPR explicó que el parámetro de solvencia de un sistema de retiro lo establece el Governmental Accounting Standard Board (GASB, por sus siglas en inglés). Si un sistema de retiro tiene fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones a más de 30 años, pues no está insolvente.

En la evaluación actuarial de 2021, la fecha de insolvencia proyectada del Sistema de Retiro UPR fue 2056, es decir, más de 30 años a futuro.

“El sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico está sólido. No está 100 por ciento funded (financiado), o sea, no hay un uno por uno, pero eso es bien raro. En Estados Unidos, apenas siete sistemas aproximadamente tienen 100 por ciento. Así que, ¿cuál es nuestra meta? Que cada día el sistema mejore. Pues está mejorando. Tiene como de 54 a 55 por ciento de cada dólar”, comunicó la representante Ramos Rivera.

El problema se provoca a futuro si la universidad no puede realizar aportaciones tan altas o mantener ambos sistemas a la vez, lo que podría resultar en la insolvencia del sistema.

“No podemos estar especulando con el futuro, porque yo creo que todas las personas mayores merecen una vejez digna y esto sería trastocar la vejez de los que están y de los futuros”, concluyó Ramos Rivera.

Al cierre de esta edición, ni el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau Santana, ni el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, estuvieron disponibles para comentar.