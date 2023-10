Analizan cómo lidiar con alza accidentes fatales en las vías públicas

Las autoridades en Puerto Rico vigilan de cerca un alza de las fatalidades en las carreteras, pues la cantidad de muertes de peatones se igualó con la de conductores, algo calificado como anómalo.

La directora de la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia, Jimara Gabriel Maisonet, sostuvo que en el 2021 hubo un alza de choques y en el 2022 disminuyó, pero este año ve una tendencia al alza.

“Es algo que a las personas que trabajamos en seguridad vial nos está preocupando, ¿qué es lo que está pasando? Estamos tratando de buscar esos por qué para ayudar y que se mejore. No queremos que nadie muera en nuestras carreteras”, enfatizó Gabriel Maisonet.

Por el contrario, el director del Negociado Patrullas de Carretera, José González Montañez, destacó que esperan estar bajo las 300 muertes al concluir este año. En lo que va del 2023 han acontecido alrededor de 210 choques fatales. Mientras que en el 2022 hubo 271 y en el 2021 fueron 337.

González Montañez explicó que el 2022 fue atípico, “las estadísticas del año pasado es una de las más bajas en los últimos 25 a 30 años, rompimos récord”.

No obstante, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) informó que en el 2021 hubo 140,394 accidentes vehiculares, en el 2022 llegaron a los 157,071 y en 2023 están entre los 60,575. En cuanto a los choques fatales clasificados como “hit and run”, el Negociado de la Policía concluyó que en 2021 terminaron con 24, en el 2022 fueron 20 y en el 2023 van por aproximadamente 17.

Aumento en muertes de peatones

Por otra parte, González Montañez mencionó que actualmente le preocupa los fallecimientos de peatones. Esto debido a que la cantidad de muertes de peatones y conductores ronda en 65 que, estadísticamente, es algo anómalo.

“Se están muriendo más peatones que conductores, la Policía de Puerto Rico como tal no puede, si no es por difusión masiva, no puede decirle al peatón cuándo cruzar, cuándo no cruzar. No podemos emplear un policía para que el peatón camine por las calles y eso nos ha dificultado”, afirmó el inspector.

Incluso, señaló que la Comisión de Seguridad en el Tránsito (CST) debe ser más proactiva en cuanto a la difusión masiva hacia los peatones, ya que no puede hacer un plan de trabajo con el negociado dirigido a los peatones.

“Es diferente de los conductores porque los conductores yo hago planes para intervenirlo cuando está en el celular, pero cómo yo hago un plan de trabajo para peatones que posiblemente vaya a morir, eso se me hace difícil”, detalló González Montañez.

A esto se le añade que la División de Autoridad de Carreteras cuenta con menos agentes que en años anteriores. El director de patrullas expresó que en el 2016 poseían 1,300 agentes y hoy día tienen 541. Además, reconoció que la prevención de estos accidentes se ha visto afectada por ello. Sin embargo, aseguró que “nosotros hemos mermado a un 60 % y aún así sobrepasamos las intervenciones del 2014,15 y 16″.

Cómo se trabajan los casos

El inspector resaltó que en los accidentes vehiculares la CST investiga los choques graves y fatales. La Policía está adiestrada para tomar medidas y ubicar en tiempo y espacio el vehículo por si deben recrear la escena. También, toman fotografías y poseen expertos que indican si hubo una invasión de carril.

González Montañez precisó que los factores que ocasionan los choques graves y fatales son el conducir bajo efectos de bebidas embriagantes, exceso de velocidad y el uso de los celulares.

Sobre la embriaguez añadió que en otros años los arrestos llegaban a 1,500 y actualmente han capturado a 4,325 conductores bajo estos efectos.

Agresividad al conducir

La fiscal Gabriel Maisonet comentó que la ciudadanía ha perdido el cuidado al manejar y que conducen de manera agresiva. Esto no solo en Puerto Rico sino también en Estados Unidos.

Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, recalcó lo que promueven con la campaña “mantén el control no sea un conductor agresivo”.

“El conducir agresivo significa que iban en exceso de velocidad, que iban con una actitud que afecta la vida del otro ser humano que está en la vía pública, así que la campaña que nosotros estamos llevando en la comisión es que todos los conductores tienen que tener presente que además de vehículos, dentro de ese vehículo hay vidas y tenemos que ser responsables de cómo vamos conduciendo”, expuso Rodríguez Díaz.

El director del Negociado Patrullas de Carretera abundó que “yo entiendo que el responsable de las muertes de si va a morir o no va a morir y el responsable de llevar las estadísticas no se puede dejar solamente caer ni en la Comisión de Seguridad en el Tránsito ni en la división de las agencias de Puerto Rico, yo entiendo que ya nosotros hemos hecho bastante. Cada conductor tiene que saber que es el responsable de su vida cada vez que toma el volante y lo que él haga que conlleve una negligencia tiene consecuencia, que la consecuencia puede ser un boleto de intervención, pero lo más trágico la consecuencia puede ser la muerte”.