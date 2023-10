Destinan $11.6 millones para atender problema de inundaciones en Condado

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció este martes la asignación de $11.6 millones de fondos estatales para el proyecto de rehabilitación de tuberías de aguas pluviales y sanitarias y de control de inundaciones en la zona de Condado en San Juan.

La obra impactará seis calles y beneficiará a cientos de residentes, así como los visitantes de la zona. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) estará a cargo del proyecto, en coordinación con el municipio de San Juan.

“El problema de inundaciones de la zona del Condado, aledaña a la Laguna, es un asunto que he trabajado desde mis años como comisionado residente, junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Luego del huracán, la situación ha empeorado y aparte de los daños a los residentes del área y sus calles, también se está afectando la Laguna y la zona del Estuario de la Bahía de San Juan. Me he comprometido con los residentes, el alcalde Miguel Romero y los legisladores de San Juan a realizar el proyecto de mejoras a las tuberías pluviales y sanitarias, que también incluyen medidas de mitigación de inundaciones para prevenir desbordamientos de aguas negras y otros contaminantes a la Laguna y el Estuario. Para eso, estoy asignando $11.6 millones de fondos estatales para realizar el estudio, el diseño y la construcción y la reparación de las tuberías y desagües, así como para el control de inundaciones y mitigación de riesgos ambientales”, sostuvo el gobernador Pierluisi.

El primer ejecutivo le solicitó a principios de este año a la presidenta de la AAA, Doriel Pagán Crespo, que evaluara la situación de inundaciones en la zona de Condado para trabajar en un plan de mejoras a las tuberías y los drenajes que llevaban años afectándose por el aumento en el nivel del mar y por eventos de lluvia. La AAA realizó un estudio preliminar del estado de las tuberías y el alcance de los trabajos que serían necesarios para tener una solución permanente al problema de inundaciones en la zona. Además, durante el verano se realizaron reuniones con la comunidad para atender la situación.

“Agradezco a la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán, quien liderará el proyecto y establecerá un acuerdo de entendimiento con el Municipio de San Juan para llevar a cabo esta obra tan importante”, añadió el gobernador.

El proyecto que llevará a cabo la AAA incluye la rehabilitación de 722 metros lineales de tubería 8″ usando tecnología de revestimiento (liners), la restauración de 20 registros sanitarios, la renovación de 211 metros lineales de tubería de 4″ DR14, la reinstalación de 70 acometidas de agua potable y la instalación de 4 bocas de incendios. Asimismo, se incluirá la reparación de las áreas impactadas por la instalación de las tuberías, el diseño y construcción de mejoras estructurales al muro de protección contra inundación y el diseño y construcción del sistema de drenaje de agua pluvial, mediante un sistema de bombas.

Por su parte, el alcalde de la Ciudad Capital, Miguel Romero Lugo señaló que, “el Municipio ha estado llevando a cabo proyectos para mitigar los daños y proveer mayor seguridad en las calles afectadas. Agradezco al gobernador por acoger la petición de mis constituyentes de lograr una solución permanente, asignando los fondos necesarios para que, junto a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, finalmente podamos resolver esta situación que lleva afectando a los residentes del Condado y poniendo en peligro la salubridad de la Laguna. El Municipio estará colaborando con el Gobierno, la AAA y la comunidad para que se concrete este importante proyecto que permita que nuestros residentes puedan tener acceso seguro a sus calles y se eviten inundaciones futuras”.

Se explicó que las calles que se impactarán son: Barranquitas, Mayagüez, Aguadilla, Joffre, Delcasse, Clemenceau y Ashford.

Mientras, la presidente de la AAA, la ingeniera Pagán Crespo, indicó que “este proyecto que refuerza el sistema de acueductos y alcantarillados se estará trabajando en el método de diseño y construcción, el cual agiliza el avance del mismo. Nuestro compromiso es y será continuar reconstruyendo la infraestructura de la Autoridad para el beneficio de todos los puertorriqueños”.

En tanto, el representante del Distrito 1 de San Juan, Eddie Charbonier agradeció al gobernador Pierluisi por su compromiso con la calidad de vida de todos los sanjuaneros. “Agradezco a nuestro gobernador Pedro Pierluisi, por su compromiso con este importante proyecto que por primera vez resolverá el problema de inundaciones y descargas sanitaria en el área. Este proyecto brindará una mejor calidad de vida a los residentes y turistas. También mejorará la calidad del agua en la Laguna del Condado, lo cual impactará positivamente la flora y fauna que habita en la misma y redundará en el disfrute de manera saludable de todos los puertorriqueños que la visitan”, señaló.