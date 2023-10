“Que ridículos son”: Pierluisi sobre queja del PPD por uso de la frase ‘Haciendo que las cosas pasen’

Para el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, la denuncia del liderato del Partido Popular Democrático (PPD) sobre el uso de la frase “Haciendo que las cosas pasen”, es una ridiculez.

“Estos tienen un desespero, que ridículos son. Haciendo que las cosas pasen, viene de mi propio Mensaje de Estado. Y el lema de mi campaña era, “Ser parte”, ni tan siquiera investigaron el lema de mi campaña. Que era que todos seamos parte de lo que yo propuse, lo que estamos haciendo. Y haciendo que las cosas pasen, es mi propia expresión en el Mensaje de Estado que la están repitiendo todos y todas en mi administración y en la calle”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Esto no tiene nada que ver con mi campaña política. Yo en su momento tendré anuncios que no han ni comenzado y tendré otro lema que no será el mismo que ellos mencionaron. Así que es ridícula esa queja y me da pena ajena”, añadió.

“De cuando acá ahora, porque alguna vez yo dije que haré que las cosas pasen es lo mismo (a un eslogan de campaña). No es lo mismo ni se escribe igual. Es una ridiculez realmente y eso no va a pasar de primera base, porque yo tengo el derecho de expresarme como gobernador y todos los que me rodean tienen todo el derecho de seguir mi pauta como gobernador. Eso es muy diferente a cuando yo este pautando en los medios y esté llevando una campaña como tal. Y la campaña todavía no ha comenzado”, sostuvo.

El presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, en compañía de alcaldes y legisladores populares, denunció una supuesta violación de la Ley de Financiamiento de Campañas por parte de la Administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el uso de una frase política en la campaña de anuncios del Gobierno, por lo que se hizo un referido a la Oficina del Contralor Electoral.

“Durante la campaña a la elección del 2020, el PNP presentó un anuncio con la imagen del Gobernador Pierluisi y la comisionada residente González en la que el gobernador dice el estribillo “voy a hacer que las cosas pasen”. Durante los pasados meses, hemos visto toda una campaña publicitaria en todos los medios de comunicación y redes sociales en la que el Gobierno, utiliza el eslogan de campaña haciendo que las cosas pasen. Esto es una clara violación al artículo 13 de la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas ya que la misma, puede considerarse un mensaje político sufragado con fondos públicos”, expresó Ortiz González en conferencia de prensa.

Mencionó que la referida ley prohíbe la utilización de fondos públicos para el uso de un partido político, aspirante, candidato o comité de campaña. Esta ley busca garantizar la transparencia en el uso de fondos y la legalidad en el proceso democrático, evitando el uso indebido de fondos públicos en las campañas políticas. Por lo que esta campaña viola esta disposición legal.

“Nuestras exigencias no requieren la puesta en vigor de una veda electoral. La denuncia se puede hacer en cualquier momento, toda vez que estamos denunciando que las agencias de la Rama Ejecutiva, están pagando con fondos públicos la campaña de reelección del PNP”, añadió.

“Ante este cuadro, el Partido Popular Democrático radicó en la mañana de hoy, una querella ante la Oficina del Contralor Electoral, para que investigue este asunto y que exija al Gobierno de Puerto Rico y al gobernador Pierluisi a devolver al erario todo fondo que haya sido utilizado para la referida campaña. Además, solicita a los jefes de agencia a que cesen de inmediato la publicación de la referida frase en las campañas publicitarias del Gobierno”, expresó la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, al tiempo que anunciaba además que cursarán misiva a la Oficina del Contralor de Puerto Rico para que intervenga en el desembolso de los fondos utilizados en esta campaña.

Por su parte, el secretario general del Partido, Gerardo “Toñito” Cruz, puntualizó que el partido no busca extender la veda electoral “lo que buscamos es que se tenga pudor en el uso de los fondos que están destinados a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y no utilicen los mismos para desarrollar campañas para resaltar la imagen de nadie”.