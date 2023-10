“Mi vida se paralizó”: Mujer arrollada por menor en un “four track” iba a ver a sus nietos

four track

La maestra de inglés Betty Jiménez iba a visitar a sus nietos cuando fue arrollada por un menor de 13 años abordo de un “four track” en un garaje en Barranquitas.

La mujer, quien sufrió hematomas y una fractura en la rodilla, relató cómo sintió que su vida se paralizó en minutos tras haber sido impactada con el vehículo todoterreno.

“Mi vida se paralizó en minutos. Yo vi la película de mi vida y dije ‘hasta aquí yo llegué’. Yo vi a mi nietos, que eran los que yo iba a ver, los vi correr en mi mente. [Pensé] Hasta aquí llegué”, dijo conmovida Jiménez a Telemundo. “Yo necesito caminar. Yo paré de trabajar, paré de tener mi part-time, porque también tengo part-time”, añadió.

Según la investigación, mientras agentes de la policía adscritos a dicho distrito, se encontraban realizando un patrullaje preventivo, se disponen a intervenir con un vehículo todoterreno, marca Yamaha Raptor 350, año 2006, negro y rojo, el cual era conducido por un menor de edad. Este, al percatarse de la presencia de la policía, se marchó del lugar.

Los agentes llevaron a cabo un patrullaje por la zona, localizando el vehículo en un garaje Puma de dicho sector. Una vez los agentes dan el alto al menor de edad, este inicia la marcha de manera negligente, haciendo caso omiso e impactando con el vehículo todoterreno a Jiménez.

Jiménez recibió asistencia médica en el lugar, siendo transportada a una institución hospitalaria donde fue diagnosticada con fracturas, laceraciones y contusiones, en diferentes partes de cuerpo.

“Me partió el alma, porque yo educo jóvenes. Tanto que le hablamos, tanto que le enseñamos, tanto que le decimos, pero si tenemos competencia en los hogares, no damos a basto”, dijo Jimenez. “Va a tener que enfrentar las consecuencias. Él me dejó ahí tirada y no es justo. Yo ni lo conozco”, concluyó.

El menor fue identificado posteriormente por los agentes investigadores, quienes dieron con el paradero de este en su residencia y ocuparon el vehículo todoterreno.

El menor fue citado para el próximo 4 de octubre donde será interrogado como parte de la investigación y se determinará si se le determinarán faltas una vez se consulte con el procurador de menores.