Secretario del PNP asistiría a actividad de radicación de candidatura de Jenniffer González

El secretario general de Partido Nuevo Progresista (PNP), el licenciado Hiram Torres Montalvo, aseguró en entrevista con Metro al Mediodía que si la comisionada residente en Washington y aspirante a la gobernación, Jenniffer González Colón, realiza alguna actividad de radicación de candidaturas y lo invita, asistirá.

En el día de ayer, domingo, Torres Montalvo compartió en tarima con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, en el evento donde oficializó su candidatura a la reelección para las próximas elecciones que se llevó acabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Pedro Rosselló.

“Si la comisionada residente, cuando vaya a celebrar su actividad de radicación me pide que asista, ahí estaré para hacer el mismo trabajo, recibir los documentos y garantizarle no tan solo a ella, sino a todos los aspirantes bajo la insignia del partido, de que van a recibir un trato justo o equitativo, igualdad de condiciones y transparente que les permita a ellos aspirar sin ningún tipo de restricción y de trabas de parte de este servidor en el partido”, aseveró quien también fungió como designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y cuyo nombramiento fue retirado el pasado mes de abril.

Torres Montalvo aclaró que, a pesar de que en lo personal respalda a Pierluisi Urrutia, asistió a la actividad en carácter de secretario general de la colectividad y no como un seguidor más.

“Ayer yo fui como secretario general en compañía de la comisionada electoral del partido, Vanessa Santo Domingo, a recibir formalmente los documentos de radicación de candidatura como gobernador de nuestro presidente y gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. En ese sentido, si alguien se sintió ofendido, yo hice mi rol como secretario general en asistir a esa actividad”, sostuvo.

Pierluisi Urrutia ya había confirmado su deseo de continuar con la gobernación. Sin embargo, la radicación oficial del primer ejecutivo se dio cuatro días después de que González Colón anunció su aspiración a través de un video de siete minutos donde criticó su gestión gubernamental.

En el mensaje, la también vicepresidenta del PNP abordó que el sistema de educación pública se encuentra en un momento en el que podría perder fondos federales. Además, criticó el sistema de salud y el sistema de permisos, y enfatizó que a pesar de haber solicitado fondos en el Congreso para revitalizar el sistema eléctrico de la isla, luego de 6 años no ha habido alguna actualización.

La comisionada residente en Washington publicó el pasado sábado a través de sus redes sociales que radicará oficialmente su candidatura junto a la persona que la acompañe en la papeleta y aspire a la posición que actualmente ocupa.

En respuesta a ello, ayer, Pierluisi Urrutia hizo hincapié en los logros de su administración- resaltado la reconstrucción del país- y en lo que quería para el siguiente cuatrienio. Asimismo, recalcó que su aspiración no era una “ambición personal” porque ya era gobernador y que nadie puede “venir a pedir el voto cuando no valora el trabajo y los esfuerzos de los servidores públicos del PNP”.

Por su parte, Torres Montalvo aprovechó el momento para hacerle un llamado a todos los aspirantes a puestos políticos bajo la Palma que vayan a participar de una primaria a que “mantengan un debate de altura”.

“Yo, como figura institucional que soy del Partido Nuevo Progresista, tengo que hacer un llamado y, no aplica tan solo a la primaria por la gobernación, sino a todas las otras contiendas que tenemos primaristas, a que nuestros militantes, nuestros aspirantes, candidatos o los que quieren correr bajo la insignia del partido, mantengan un debate de altura, un debate de ideas que tratan de evitar los ataques en la medida que sea posible, para que entonces no laceren y no causen daño de parte y parte”, dijo el secretario general del partido.

