Alba Reyes debe desalojar el hogar donde vive con su hijo de un año

La actriz y Miss Universe Puerto Rico 2004, Alba Reyes Santos, reaccionó esta tarde a la determinación de la jueza superior, Larissa N. Ortiz Modesti, de que debe desalojar el hogar donde vive con su unigénito ya que “no tiene título de propiedad, ni contrato de arrendamiento ni ha pagado canon alguno”.

“Hoy me enteré que se ordenó el desahucio del apto donde vivo con mi hijo. Ya no sé ni que pensar, ni que esperar de un sistema de Justicia que permite que personas utilicen su poder y dinero para manipular y engañar al sistema legal logrando algo asi. Duele, duele mucho!”, se puede leer en una publicación de Reyes Santos en las redes sociales.

Según dicta la sentencia, la exreina de belleza “se encuentra en precario y no tiene derecho alguno a permanecer en dicha propiedad”. Asimismo, se le advierte que “de incumplir con la determinación de desalojar la propiedad antes mencionada, una vez devenga final y firme la presente sentencia y transcurrido el término establecido por ley, la Secretaria de este Tribunal expedirá mandamiento al Alguacil del Tribunal para que proceda con el lanzamiento. Además, el mandamiento conferirá autorización para que, de ser necesario, el Alguacil rompa candados, verjas, rejas, puertas o cualquier entrada de la propiedad de la parte demandantes, para diligenciar el deshaucio de la parte demandada”.

Reyes Santos había denunciado el pasado mes de agosto a través de las plataformas digitales que presentó una demanda de reclamación de alimentos, mejor conocida como pensión alimentaria, donde solicitó que el apartamento donde convivía con el menor de un año y su exesposo y padre de su hijo, Ryan Coyne, fuera reconocido como “hogar seguro”.

No obstante, aseguró que dos semanas después, Coyne vendió el apartamento a un tercero “para así poder alegar que el apartamento ya no le pertenece... Pero aquí está la parte interesante… el dueño le vende el apartamento a una corporación que fue creada un solo día antes de la venta, y cuyo ÚNICO accionista es el mismo dueño del apartamento”.

En respuesta a su demanda, la corporación presentó contra ella una demanda por desahucio y, tras buscar protección del Tribunal de Familia, este determinó que le pertenece al tercero (la corporación). Cuando acudió al Tribunal de Apelaciones, el segundo foro judicial “decidió no revisar la resolución del Tribunal de (Primera) Instancia porque según ellos no hubo parcialidad, aunque lo que se argumentó fue que existe un error de estricto derecho no parcialidad”.

La exreina de belleza reconoció que con la decisión de la jueza superior su fe se ha visto quebrantada y que le ha cuestionado a Dios por qué permite tantas injusticias si no es “una mala persona, nunca le hecho daño a nadie o al menos no de manera intencional, ayudo al prójimo siempre que puedo y hasta cuando no puedo”.

Sin embargo, Reyes Santos puntualizó que aún así cree en Dios y que reza “porque es lo único que puedo hacer. Aunque soy fuerte o intento serlo, también soy solo humana”.