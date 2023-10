Cámara exige rendición de cuentas en vista pública a LUMA, Genera PR y el Negociado de Energía

Tras la aprobación esta semana de un nuevo aumento en la factura de la luz, la Cámara de Representantes exigió el domingo que las empresas a cargo de la generación, transmisión y distribución eléctrica en la Isla rinda cuentas en una vista pública mañana, lunes.

La información fue confirmada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía, Jesús A. Hernández Arroyo; el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez; y el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Joel Sanchez Ayala.

En declaraciones escritas, Hernández Arroyo sostuvo que la “conformidad” del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ante las peticiones de LUMA Energy “pone en jaque” la estabilidad económica del archipiélago.

“Me reafirmo en que hay contratos buenos y contratos malos, convenios buenos y convenios malos, APPs (Alianzas Público Privadas) buenas y APPs malas, pero esta alianza de LUMA es mala desde el primer día”, expresó. “Es inaceptable que, en tiempos donde la ciudadanía enfrenta retos económicos significativos, se permitan aumentos tarifarios sin la exploración exhaustiva de alternativas”, sentenció.

La Cámara celebrará mañana una reunión para discutir los aumentos tarifarios y las acciones del componente energético, específicamente con el NEPR.

“La reciente aprobación de aumentos en la tarifa de luz es un golpe directo a los bolsillos de nuestros ciudadanos”, dijo, por su parte, Sánchez Ayala, quien aseguró que “no se van a quedar de brazos cruzados”.

Mientras, el presidente cameral indicó que los pedidos de reconsideración y ajustes por parte de LUMA, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) revelan “descontento y preocupaciones” sobre las decisiones tomadas por el NEPR.

“Esta entidad, por ejemplo, argumentó que LUMA no está cobrando actualmente tarifas de adjuntos de postes de terceros, una fuente común de ingresos para las utilidades”, sostuvo Hernández Montañez.

Asimismo, el líder popular aseguró que los recientes informes de incrementos en las tarifas, los costos adicionales por combustible y los aumentos salariales a ejecutivos de la entidad “ponen en tela de juicio la integridad de la infraestructura de energía y el futuro económico de Puerto Rico”.

Negociado de Energía aprueba aumento en la factura de luz

El Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó en la noche del viernes una solicitud de la empresa LUMA Energy para el aumento en la factura del servicio de los clientes.

Según la moción presentada por el NEPR, el aumento en la factura para los clientes será de 0.23 centavos por kilovatio hora. Actualmente, el costo es $0.20 kWh para un cliente con un consumo de 800 kWh.

El cargo para los clientes comenzará a partir del domingo, 1 de octubre. El pasado 20 de septiembre, LUMA Energy solicitó al NEPR un aumento de cuatro centavos por kilovatio hora en la factura de los clientes adjudicando la determinación a los altos costos en el combustible a nivel mundial.

A través de declaraciones escritas, la empresa señaló que según información que le brindó Genera PR, encargada de la generación de energía, el costo del combustible utilizado por las plantas de generación en los meses de julio y agosto fue de un 20% más alto de lo esperado “debido al impacto del aumento global de los precios del combustible y a la demanda de energía mayor de los previsto para este trimestre”. Además, señalaron que el precio internacional del petróleo aumentó más de un 28% durante los meses del verano, alcanzando los $90 por barril en comparación los $70 por barril al 1ro de julio.

“Los precios mundiales del combustible son un factor que está fuera de nuestro control y son un problema serio que está afectando a los clientes de servicios públicos en Puerto Rico y en los Estados Unidos. LUMA no tiene control de estos precios de combustible. Estos son establecidos a nivel mundial. Es importante recordar que LUMA no genera electricidad ni determina el impacto que los costos del combustible tienen en las tarifas de los clientes. Aunque LUMA no es responsable por el alza en los costos del combustible de generación, nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes. Estaremos compartiendo información sobre varios programas de asistencia económica, y estamos trabajando con nuestros colaboradores del gobierno y en el sector de generación en todo Puerto Rico para desarrollar soluciones energéticas que reduzcan la necesidad de utilizar combustibles fósiles caros en el futuro”, expresó Juan Saca, principal oficial ejecutivo de LUMA.