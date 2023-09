Posible cierre de gobierno y recesión amenazan economía de Estados Unidos

Congreso federal - Estados Unidos Foto: El Senado federal no se pudo poner de acuerdo con la política de gastos, provocando un cierre por el momento indefinido/GettyImages (Alex Wong/Getty Images)

En cuestión de horas, si la clase política estadounidense no alcanza un acuerdo se concretaría el vigesimosegundo cierre del gobierno en 47 años, lo que a su vez combinado con el escenario inflacionario y la potencialidad de nuevas alzas a las tasas de interés elevaría el riesgo de una recesión en Estados Unidos.

Para analizar y contextualizar el complejo escenario, Cameron McKenzie, banquero y fundador de McKenzie & Associates, LLC. junto con Leslie Adames, economista y director de la división de análisis y política económica de Estudios Técnicos, Inc. participaron del nuevo episodio del podcast Con Los Editores.

Ambos expertos en economía plantearon que la situación económica que se vive en Estados Unidos está matizada por un choque político entre republicanos y demócratas en la capital federal. De hecho, tanto McKenzie como Adames ven poco probable un acuerdo inicial sobre presupuesto que disipe la amenaza de un cierre del gobierno cuando culmine el año fiscal federal este sábado, 30 de septiembre.

A su vez, la situación en Estados Unidos incide sobre la economía de Puerto Rico que en estos momentos está a flote por la inyección de fondos federales relacionados a los desastres pasados. Los expertos apuntaron a que son esos fondos obligados los que le dan a la economía puertorriqueña una perspectiva de estabilidad, aun si se concreta un escenario de recesión en Estados Unidos. Tanto el ex presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico como el economista de Estudios Técnicos aplaudieron la gestión del director de COR3, Manuel Laboy, de trasladarse a Washingron DC para plantear la necesidad de Puerto Rico sobre los fondos federales de recuperación. Señalan que aunque no se consigan dineros adicionales por el tema del aumento de costos, al menos podría disuadir que no hayan medidas para impactar dinero asignado a Puerto Rico.