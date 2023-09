Pierluisi todavía no va a apoyar a nadie para la comisaría residente

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo hoy, viernes, que a pesar que exista la posibilidad de que el exsenador Larry Seilhamer radique su candidatura para comisionado residente, no va a ofrecer su apoyo por el momento.

“Todos saben mi relación con el Larry Seilhamer, la estima que le tengo, la admiración que le tengo, es un gran recurso para Puerto Rico. Pero esa decisión no se ha tomado. En su momento, yo pues, decidiré a quién apoyo para la comisaría residente, que es un puesto importante que ahora pues ha surgido esta vacante o surgirá, digo, efectivo enero del 2025. Así que en su momento se tomarán las decisiones que correspondan. El momento no es ahora”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

En una entrevista radial, el comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo Ríos, endosó a Seilhamer para la posición y aseguró que haría todo lo posible para ayudarlo.

Otras personas que se dicen interesan la posición son: el representante Enrique “Quiquito” Meléndez, y el senador William Villafañe.

La vacante a comisionado residente ocurre luego de que Jenniffer González Colón oficializara su aspiración de retar a Pierluisi Urrutia en primarias.

Sobre la situación en San Sebastián y las desafiliaciones que ocurrieron en la noche del jueves, Pierluisi Urrutia declaró que no le preocupa.

“Ahí lo que estaban básicamente, el equipo del PNP, asegurándose que la gran mayoría de los que están en la estructura permanecen en el partido. Ese trabajo se está haciendo. No me sorprende que una que otra persona muy cercana al alcalde lo siga en ese rumbo, pero no me preocupa en lo más mínimo. Es un municipio que vamos a atender”, dijo.

En la reunión, participaron estuvo la comisionada electoral, Vanessa Santo Domingo Cruz, el comisionado alterno, Edwin Mundo, el secretario del PNP, Hiram Torres, el subsecretario Gabriel Rodríguez Aguiló y el director político de la región, Wilson Román. También, los legisladores municipales de San Sebastián.

De los 13 legisladores municipales, 3 se desafiliaron junto con vicealcalde y exvicepresidente del PNP en San Sebastián, Camilo Ortiz.

Sobre la selección del nuevo presidente municipal, esta selección se hará en una reunión posterior.