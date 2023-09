Falta de materiales y “burocracia” entre los obstáculos que enfrentan municipios en proceso de reconstrucción

La disponibilidad de materiales es uno de los problemas mayores que enfrentan los municipios en el proceso de realizar obras de reconstrucción que forman parte del proceso de recuperación tras el impacto del huracán María en el 2017.

Esto fue lo que indicó el alcalde de Jayuya, Jorge L. González, durante una vista de las comisiones de Cumplimiento y Reestructuración y de Proyectos Estratégicos y Energía, para indagar sobre el cumplimiento de las funciones de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) que presiden los senadores, Marially González Huertas y Javier Aponte Dalmau, respectivamente.

“Nosotros bajo la estructura del GAR, las veces que trabajamos con ellos funcionó… Tuvimos problemas al inicio [con COR3] porque eran sistemas totalmente distintos… en el método de inspección fue mucho más difícil, antes era una persona de FEMA y un empleado del municipio, ahora en las primeras inspecciones que se hicieron iban siete u ocho inspectores”, expresó González. Asimismo, añadió que el proceso de reclamación fue “muy burocrático”.

El ejecutivo municipal, luego de hacer un resumen sobre los fondos y los trabajos realizados en el municipio de Jayuya, expresó que “el problema mayor es la disponibilidad de las piezas, del material, del equipo, del suministro de cemento… y las situaciones de las subastas”.

Por su parte, el senador Aponte Dalmau dijo que “el elemento común que nosotros hemos visto aquí desde lo que discutió el alcalde de Jayuya con su experiencia de cómo manejó otros procesos en el pasado a través de FEMA versus los procesos que se han dado a través del COR3, es que el COR3 es totalmente innecesario. Aquí lo que se ha demostrado es que todos los procesos anteriores que se llevaron con la estructura del GAR fueron procesos que se llevaron rápido, se obligaron los fondos de manera mucho más ágil y se les pagó el 50 por ciento [a los municipios]… la creación del COR3 lo que ha hecho es dilatar los procesos”, sentenció Aponte Dalmau en un aparte tras culminar la vista pública.

Durante la audiencia salió a relucir que FEMA tiene problemas de liquidez. “FEMA no está obligando proyectos porque están sin dinero en caja… hasta que no haya una nueva asignación de parte del Congreso, pues no van a obligar los proyectos”, expresó Adrián A. Bennett, administrador municipal de Jayuya.

Por otro lado, según datos presentados por el municipio de Guaynabo quien tuvo como deponente a la Sra. Ada E. Bones Berrios, directora de Planificación, los desembolsos a los municipios por el huracán María a septiembre 2021 el total desembolsado fue de $538,063,441.00 para un 23 por ciento, mientras que para septiembre 2023 el total de desembolso fue de $951,194,348.00 para un 24 por ciento.

“Aunque para atender la falta de flujo de efectivo, en esa dirección, FEMA y COR3 han incorporado los mecanismos de Working Capital y Advance, el cual aporta el 25 por ciento y otro 25 por ciento adicional sujeto a evaluación de un gran número de documentos de evidencia del primer adelanto, esto no ha sido suficiente para lograr aumentar los porcentajes de desembolso a los Municipios, que a la fecha representa un 24 por ciento”, añadió Bones Berríos en representación del alcalde de Guaynabo.

También, resaltó que si se consideran solamente las categorías de obras permanentes el porcentaje desembolsado a esas obras “se reduce drásticamente”.

Bones Berríos realizó varias recomendaciones entre ellas “eliminar la duplicidad de los procesos, ya que entendemos que la evaluación de FEMA para la asignación de fondos es lo suficientemente rigurosa para sustentar el pago del subrecipiente como fin ulterior del proceso de recuperación”.

Durante su turno de preguntas, el senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, dijo que “lo que estamos buscando es de qué manera, con estas vistas, agilizamos todo este asunto… porque ahí estuvo Manuel Laboy, ahí estuvo el Secretario de la Vivienda y nos han dicho a nosotros en una mesa redonda que se les ha adelantado a los municipios un 25 por ciento y después se habló de un 50 por ciento”.

Por último, González Huertas destacó que “durante la vista pública pudimos constatar que en el municipio de Jayuya hay una estructura sólida y un componente asignado únicamente a trabajar con los fondos de reconstrucción de FEMA, lo que hace que los procesos sean agilizados. De esta manera, ya el 36 por ciento de los proyectos de Jayuya, municipio con la mayor cantidad de fondos asignados, unos $400 millones, ya han sido completados. En cambio, vimos que en el municipio de Guaynabo se ha logrado completar un solo proyecto. Este municipio no ha trabajado con la prontitud que ameritaba”.

Las comisiones informaron que citarán a otros municipios para conocer su experiencia con FEMA y COR3.