Estrellas demócratas respaldan reelección de Biden con la mira puesta en el 2028

El gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, se dirigirá a los votantes de las primarias presidenciales en Nueva Hampshire el sábado.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, está trabajando para fortalecer los partidos demócratas en todo el Medio Oeste. Y el gobernador de California, Gavin Newsom, fue el sustituto de la campaña de Biden durante el segundo debate presidencial republicano esta semana, y aceptó un debate individual contra un importante contendiente presidencial republicano.

Mientras Biden enfrenta preocupaciones, incluso de los votantes de su propio partido, sobre sus perspectivas en una agotadora campaña de reelección, una nueva generación de demócratas de alto perfil se está desplegando en defensa del presidente de 80 años. Quienes están cerca de los ambiciosos demócratas insisten en que están centrados directamente en la campaña de 2024, cuando Biden podría afrontar una dura revancha contra Donald Trump. Pero al construir sus perfiles nacionales, también se están posicionando para lo que podrían ser unas primarias polémicas en 2028, y dándole al partido algo así como una póliza de seguro en caso de que de repente sean necesarios el próximo año.

“Tenemos mucho talento en nuestro partido, y ese talento está unificado detrás de la reelección del presidente Joe Biden”, dijo Shapiro en una entrevista. “Y estoy emocionado por los próximos años y por el futuro de nuestro partido. Creo que estamos en una posición fuerte”.

Biden anunció su candidatura a la reelección en abril y sus aliados insisten en que sólo un desafío físico imprevisto podría obligarlo a abandonar la contienda.

La administración tiene un historial que está ansiosa por aprovechar, incluida la promulgación de importantes inversiones en atención médica, cambio climático, alivio de la pandemia y economía. La inflación está disminuyendo, mientras que la tasa de desempleo y el crecimiento económico siguen fuertes. Y los esfuerzos del Partido Republicano por hacer retroceder el derecho al aborto han repelido a muchos votantes, incluso en estados de tendencia republicana.

Pero eso no ha mejorado los débiles índices de aprobación de Biden ni ha neutralizado las consecuencias políticas de un caso penal en evolución contra su hijo. Y esto ha hecho poco para abordar lo que podría ser la vulnerabilidad más potente del presidente: su edad. Cumplirá 81 años este noviembre y tendría 86 al final de un segundo mandato. Aproximadamente tres cuartas partes de los estadounidenses (77%) dijeron que Biden es demasiado mayor para ser eficaz durante otros cuatro años, según una encuesta publicada el mes pasado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Esa opinión la sostenían el 89% de los republicanos y, en particular, el 69% de los demócratas.

El representante Ro Khanna, demócrata por California, es un líder progresista que ya ha hablado con los votantes de las primarias presidenciales de Nueva Hampshire tres veces este año. En una entrevista, advirtió a los demócratas que no promovieran un mensaje de “triunfalismo” en 2024 simplemente promocionando los logros de Biden.

“El sueño americano se ha esfumado para muchos estadounidenses. La clase trabajadora ha sido atacada y todavía hay mucha ira”, dijo Khanna. “Estamos tratando de cambiar el rumbo, pero eso requerirá acciones más audaces y más enfocadas para ayudar a la clase trabajadora”.

Biden se ha presentado durante mucho tiempo como una persona en una posición única para derrotar a Trump. Los demócratas se unieron detrás de él en la campaña de 2020 en gran parte por esa razón. Pero después de años en los que el partido luchó por identificar y elevar a sus futuros líderes, los demócratas ahora tienen una de las filas más extensas en la memoria reciente gracias en gran parte a una ola de gobernadores de alto perfil que tuvieron éxito en las elecciones de mitad de período del otoño pasado.

Shapiro, de 50 años, que asumió el cargo de gobernador de Pensilvania hace apenas ocho meses, será el orador principal en la convención anual del Partido Demócrata de Nueva Hampshire el sábado. Será su primera vez en el estado por cualquier motivo político desde 2015. Dijo que está ansioso por promover la actitud pragmática “GSD” (abreviatura de “get stuff done” o “hacer las cosas”) que guía su liderazgo en este estado clave para la elección presidencial.

“En este momento, hay un cinismo que se ha apoderado de nuestra política. Y gran parte de ese cinismo se debe a que la gente no siente progreso, no ve, debería decir, resultados que mejoren sus vidas”, dijo Shapiro en una entrevista. “Estamos adoptando un enfoque diferente en Pensilvania”.

Cuando se le preguntó sobre Biden, dijo que estaba “orgulloso” de apoyar al presidente en 2024.

“Haré el trabajo que me pidan para ayudarlo a ganar la reelección”, dijo Shapiro.

Newsom reconoció la fuerza de la creciente clase de candidatos presidenciales de su partido.