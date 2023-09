Refieren a los federales alegada amenaza contra la secretaria DRNA

Noelia García, secretaria de la Gobernación, dio a conocer jueves, que una presunta llamada amenazante contra la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez, fue referida a las autoridades federales.

“Anaís Rodríguez recibió una llamada impropia y completamente fuera de lugar, y la misma se instruyó a que fuera referida a las autoridades federales y así se hizo. Las autoridades federales tienen la información”, sostuvo García en entrevista con NotiUno 630 AM.

Además, la secretaria de la Gobernación indicó que la mencionada llamada estaba relacionada a la propiedad en La Parguera, Lajas, de los suegros de la comisionada residente y candidata a gobernadora; Jenniffer González Colón.

“Los secretarios no están para recibir llamadas amenazantes. Los secretarios están para hacer su trabajo. Cualquier cosa que quiera empujar para que eso se desvíe o se descarrile debe ser referido a una agencia federal”, añadió Noelia.

Gobernador Pierluisi reacciona al anuncio de Jenniffer González

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que no solamente prevalecerá en una primaria contra Jenniffer González Colón, sino que la ganará de forma contundente.

“Así que yo no tengo duda de que prevalezca no solo en primaria, sino también en la elección general. En cuanto a una primaria, si se materializa, lo que yo quiero es ganarla contundentemente, porque eso me sirve, me propulsa a la elección”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“En mi caso, pues yo la he dicho consistentemente y este domingo voy a oficializar mi candidatura a la reelección. Sé que voy a estar acompañado por la inmensa mayoría de los funcionarios electos. ¿Y por qué me acompañan? Porque saben que el pueblo PNP me apoya. Lo saben todos los líderes aquí Y voy a tener la inmensa mayoría de todos los funcionarios electos conmigo también. La gran mayoría de los candidatos del partido. Y otra vez, ¿por qué es eso? Porque el pueblo, eso es lo que quiere. El pueblo, en mi caso, el pueblo me ha estado pidiendo que sea gobernador desde 2011. Hace 12 años que yo llevo en esto. Ahora la diferencia es que ya yo soy gobernador. O sea, que esto no es una cuestión de ambición personal mía. Ya yo soy el gobernador. Ahora meramente lo que quiero es darle continuidad a la gestión de gobierno por ocho años, porque eso le va a venir bien a Puerto Rico”, añadió.