Las turbulencias se intensifican con el calentamiento global

Se prevé un aumento en el número de turbulencias en los vuelos de todo el mundo debido al calentamiento global. Las turbulencias pueden causar pánico entre los viajeros aéreos y, en casos extremos, lesiones graves o incluso la muerte.

Según datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, entre los años 2009 y 2021, hubo 30 pasajeros y 116 miembros de la tripulación gravemente heridos debido a las turbulencias entre los millones de personas que vuelan cada año. De hecho, el pasado mes de marzo, se informó de la muerte de una mujer en Estados Unidos tras las graves turbulencias sufridas en un avión privado.

Según una investigación reciente, el problema de las turbulencias podría aumentar gracias al calentamiento global, que influye en las corrientes de viento y de chorro por las que pasan los aviones y que hace que aumenten este tipo de accidentes en las rutas aéreas.

Un nuevo estudio de la Universidad de Reading demuestra que las turbulencias en el aire, invisibles y peligrosas para los aviones, han aumentado en varias regiones del mundo y que los cielos sobre los que vuelan los aviones están más agitados hoy que hace cuatro décadas, porque las turbulencias han aumentado al cambiar el clima.

Según la investigación, en un punto típico sobre el Atlántico Norte —una de las rutas de vuelo más transitadas del mundo— la duración total anual de las turbulencias graves aumentó un 55 %, de 17,7 horas en 1979 a 27,4 horas en 2020. Las turbulencias moderadas aumentaron un 37 %, de 70,0 a 96,1 horas, y las ligeras un 17 %, de 466,5 a 546,8 horas.

El equipo responsable del estudio, publicado en Geophysical Research Letters, afirma que los aumentos son coherentes con los efectos del cambio climático. El aire más cálido provocado por las emisiones de CO2 está aumentando la cortadura del viento en las corrientes en chorro, lo que refuerza las turbulencias de aire claro en el Atlántico Norte y en todo el mundo.

“El cambio climático a la altitud a la que vuelan los aviones afecta a los vientos de la corriente en chorro (un flujo de aire que fluye de oeste a este y que los aviones suelen aprovechar para reducir el tiempo de viaje y el consumo de combustible) de tal manera que cabe esperar más turbulencias”, explicó a Metro Mark Prosser, estudiante de doctorado del Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading y autor del estudio.

Aunque los mayores aumentos se han registrado en EE.UU. y el Atlántico Norte, el nuevo estudio constata que otras rutas de vuelo populares sobre Europa, Oriente Medio y el Atlántico Sur también han registrado aumentos significativos de las turbulencias.

“Las turbulencias hacen que los vuelos sean agitados y, en ocasiones, son peligrosas. Las compañías aéreas tendrán que empezar a pensar en cómo gestionar el aumento de las turbulencias, ya que solo en Estados Unidos cuestan al sector entre 150 y 500 millones de dólares anuales. Cada minuto adicional que se pasa viajando entre turbulencias aumenta el desgaste del avión, así como el riesgo de lesiones para pasajeros y auxiliares de vuelo”, concluyó Prosser.

5 preguntas a Mark Prosser:

¿Qué les llevó a estudiar la relación entre las turbulencias y el calentamiento global?

—Teníamos curiosidad. Un cambio tan rápido en el medio ambiente global como el cambio climático que hemos experimentado en los últimos 100 años puede afectar, y de hecho está afectando, profundamente a muchos fenómenos y sistemas físicos, químicos y biológicos de la tierra. La turbulencia que afecta a la aviación es solo uno de los cambios físicos y es uno en particular con el que mucha gente puede identificarse, ya que la mayoría de las personas que han volado antes han experimentado al menos un nivel “ligero” de turbulencia en un momento u otro.

¿Por qué ha influido el cambio climático en el aumento de las turbulencias?

—El cambio climático a la altitud a la que vuelan los aviones afecta a los vientos de la corriente en chorro (el flujo de aire que va de oeste a este y que los aviones suelen aprovechar para reducir el tiempo de viaje y el consumo de combustible) de tal manera que es de esperar que haya más turbulencias.

De un modo algo más complicado: el cambio climático a la altitud a la que vuelan los aviones parece estar aumentando la diferencia de temperatura entre el Polo Norte y el Ecuador de tal manera que los vientos de la corriente en chorro del Atlántico Norte se han vuelto más cizallados (cizalladura vertical: el cambio en los vientos horizontales con la altura). A mayor cizalladura, mayor turbulencia.

¿Cuánto han aumentado las turbulencias?

—Depende del lugar del mundo al que se mire. En resumen, las latitudes medias (30-60 norte y sur) de ambos hemisferios han experimentado un aumento en los últimos 40 años, pero los mayores incrementos se han registrado en el Atlántico norte y en Estados Unidos. En el Atlántico norte, las Turbulencias de Aire Claro (CAT) severas (causantes de lesiones) aumentaron en un 55 %. Esto es preocupante, ya que tanto EE.UU. como el Atlántico norte son rutas de vuelo muy transitadas.

¿Puede esto hacer más peligrosos los vuelos?

—Sí, potencialmente. Las CAT graves pueden llevar y llevan a los pasajeros y a la tripulación al hospital todos los años, sobre todo si no llevan el cinturón de seguridad puesto en el momento del incidente (un corolario importante de esto es que llevar el cinturón de seguridad puesto es probablemente lo más importante que puede hacer para reducir su propio riesgo de lesiones cuando se encuentra a altitud de crucero, si esto le preocupa). Es importante señalar que cuanto más fuerte y peligrosa es la CAT, menos común es en el cielo, por lo que incluso con el gran aumento sobre el Atlántico norte, los encuentros con CAT severas siguen siendo bastante raros. Es importante señalar que no estamos pronosticando cielos apocalípticamente agitados ni esperamos que los aviones se estrellen o que muera gente, pero muchos de nosotros podemos encontrarnos con turbulencias más a menudo cuando volamos. Mucho depende de si nuestra capacidad para predecir turbulencias a muy corto plazo (por ejemplo, de 1 a 3 horas) mejora sustancialmente o no en el futuro. Si mejoramos mucho la previsión, es posible que los pasajeros no noten que el cielo está más agitado, ya que los pilotos sabrán de antemano dónde se encuentran y podrán sortear las turbulencias con habilidad. Por supuesto, si no mejoramos o mejoramos demasiado despacio, los pasajeros y la tripulación notarán los cielos más agitados. Hay que seguir investigando.

¿Qué se puede hacer para solucionar este aumento de las turbulencias?

–Si se quiere reducir la cantidad de CAT en los cielos, va a ser difícil, ya que la respuesta a esto es probablemente la misma respuesta a cómo resolver el problema del cambio climático causado por el hombre en su conjunto. Tenemos que dejar de extraer y quemar carbón, petróleo y gas que emiten gases de efecto invernadero (CO2, metano, etc.) a la atmósfera cuando se queman, tenemos que dejar de talar los bosques, más de nosotros tenemos que comer menos carne y volar menos si podemos, etc, etc. Básicamente tenemos que hacer cambios sustanciales en muchos aspectos de la economía mundial y en nuestra forma de hacer las cosas. Se trata de un gran problema que va a llevar tiempo mientras el mundo se enfrenta a él. Una pregunta más sencilla podría ser: ¿Cómo reducimos el riesgo de que los aviones se encuentren con un CAT y reducimos el riesgo de lesiones de los pasajeros y la tripulación cuando lo hacen? Para ello, más uso del cinturón de seguridad, mejor capacidad de previsión de CAT y quizás una modificación de las rutas de vuelo si todo se vuelve demasiado intenso. Creemos que cuanto más se caliente el clima, más turbulentos serán los cielos.