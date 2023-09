Arranca la campaña de oposición contra Jenniffer González por Súper PAC

A solo horas de anunciar que aspirará a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), ya arrancó una campaña de oposición contra la comisionada residente, Jenniffer González, por los llamados Súper Comité de Acción Política, también conocidos como “Súper PAC”.

Se trata de un proyecto llamado Alianza Progresista Por Puerto Rico, el cual según la descripción está “dedicado a desenmascarar a la Comisionada Residente, y fortalecer los cimientos del Partido Nuevo Progresista para que unidos prevalezca lo mejor para Puerto Rico y los Puertorriqueños”.

En la página web del mencionado proyecto lee: “González lleva 7 años alegando que, como Comisionada Residente, trabaja para ti, cuando la verdad es que trabaja pensando exclusivamente en ella y sus aspiraciones políticas. Dice que su trabajo en el Congreso se ha centrado en patrocinar proyectos de ley relacionados con asuntos de veteranos, la salud y el alivio fiscal para Puerto Rico; cuando la realidad es que solo ha tomado pon con fondos recurrentes que alega que ella consiguió o se ha dado crédito por el trabajo de los congresistas demócratas”.

“La Comisionada Residente utiliza sus redes sociales para tratar de hacer constar sus logros, cuando en ningún momento han sido el resultado de su trabajo. Eso sin mencionar que pretende dividir la fuerza de nuestro partido, retando con sus aspiraciones, el plan de trabajo de ocho años de nuestro Honorable Gobernador, Pedro Pierluisi”, reza la web de Alianza Progresista Por Puerto Rico, la cual cuenta con una sección de Fact Checking.

Al momento, la Comisión Federal de Elecciones está en proceso de completar todos los trámites en cuanto al “Súper PAC”, el cual aparece firmado por Andrew Madras. El hombre funge como director de Cumplimiento de Katz Compliance, una firma que se dedica al cumplimiento de campañas políticas.

Según la página web de la firma, “Andrew ha trabajado en el cumplimiento de finanzas políticas y sin fines de lucro durante casi diez años y se especializa en comités de acción política grandes y complejos, 501(c)4 y 527. Antes de unirse a Evans y Katz como Director de Cumplimiento, Andrew pasó 4 años en American Bridge 21st Century gestionando el cumplimiento y la contabilidad. También brindó consultoría de cumplimiento para media docena de campañas para el Senado de Estados Unidos”.

Mira aquí los documentos:

González, anunció este miércoles a través de un mensaje televisivo que retará al actual gobernador Pedro Pierluisi en las próximas primarias.

“He tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para con el favor de Dios convertirme en la próxima Gobernadora de Puerto Rico[…] Ahora más que nunca que mi familia será más grande aspiro dejarles a ellos y a ti un mejor Puerto Rico del que tenemos me comprometo a que yo lo haré lo vamos a hacer, contigo lo haremos”, declaró la Comisionada Residente en su mensaje de siete minutos.

Además, González quien tiene cerca de tres meses de gestación reiteró que su embarazo no es un impedimento para aspirar el escaño. “Hoy me dicen que una mujer embarazada no debe aspirar a gobernar ni a trabajar por su gente, a cada una de esas voces las he enfrentado y con el apoyo de ustedes he triunfado”, aseguró.

De igual forma González, quien ha sido la Comisionada Residente en Washington desde las elecciones del 2016, señaló que LUMA ha sido “una gran decepción para Puerto Rico”. Señaló que a pesar de haber solicitado fondos en el Congreso para revitalizar el sistema eléctrico de Puerto Rico, luego de 6 años no ha habido alguna actualización.

En su mensaje, González abordó que el sistema de educación pública se ha visto afectado y se encuentra en un momento en el que podría perder fondos federales. Además, criticó el sistema de salud y la falta de médicos, así como el sistema de permisos. “Cada día son mayores los retos y escollos que la burocracia gubernamental le impone a todo aquel que quiere invertir en Puerto Rico o montar un pequeño negocio”, dijo.

La Comisionada aseguró estar comprometida con convertir a la isla en un estado. “La estadidad tiene que ser la meta y herramienta de cambio para Puerto Rico”, reiteró.

A pesar de que la vicepresidenta del PNP se vincula con el Partido Republicano, en el video se pudo destacar que hubo imágenes en las que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump fue cortado del video, mientras se ve una imagen sonriente de la comisionada con el actual presidente Joe Biden quien pertenece al Partido Demócrata.

De igual forma, en las diapositivas se pudo apreciar imágenes y fotos de la trayectoria política de la comisionada desde que comenzó en la Cámara de Representantes a los 25 años. La funcionaria de 47 años también destacó que luego fue la presidenta de la Cámara y que es la primera mujer en ocupar el puesto de Comisionada Residente.

Esta es la primera vez que un incumbente gobernador electo será retado en primarias.

En los últimos días se dio a conocer que González estableció un comité de campaña registrado en la Oficina del Contralor Electoral. El contralor electoral, Walter Vélez explicó en entrevista telefónica con Metro Puerto Rico que se trata de un comité para una candidatura no definida.

Esta categoría le permitía estar sin definición hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el funcionario había detallado que una vez haya algún anuncio oficial o publicidad enfocada en una candidatura, el comité de campaña debía definirse acorde con lo que se esté promocionando. De lo contrario, podría resultar en un señalamient