Aguadilla proveerá servicios para víctimas de violencia doméstica en el noroeste

El municipio de Aguadilla inauguró la Oficina de la Primera Dama donde se estarán brindando ayuda a las personas, desde niños hasta adultos mayores, de la zona noroeste del país por medio del proyecto “Transformando vidas a víctimas de violencia doméstica”.

El mismo también atenderán casos de asecho y abuso sexual.

“Siempre he estado con un interés y una preocupación por las personas que han tenido problemas para poder restablecer sus vidas después de problemas como la violencia doméstica y otras cosas. Estamos bien enfocados en poder ayudar a los que estén necesitados, ya sea las madres en cuestión de maltrato, los niños y los ancianos”, enfatizó la Primera Dama de Aguadilla, la Dra. Grissel Villanueva.

La coordinadora de la Oficina de la Primera Dama y del proyecto, Deborah Soler, indicó que esta iniciativa tomó tres años en completarse y que fue posible por los fondos asignados del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) que fueron 179 mil dólares.

Hasta el momento, Soler sostuvo que cuentan con dos psicólogas y pronto estarán contratando un trabajador social y un intercesor legal. Además, poseen una alianza con la Universidad Albizu Campos de Mayagüez y próximamente la tendrán con la Escuela de Medicina de Ponce para que los estudiantes de psicología puedan realizar sus prácticas en este lugar.

Anteriormente los casos de violencia doméstica los trabajaban con la Procuradora de las Mujeres, Hogar Julia de Burgos de Aguadillla, Departamento de la Familia, División de Violencia Doméstica de la policía de Puerto Rico, Hogar de niños Regazo de Paz, Friends of Puerto Rico entre otros. Ahora forman parte del nuevo proyecto.

No obstante, también estarán integrando “El Arte Sana” que es un proyecto originado de la organización sin fines de lucro, Alfonsina Inc., dirigida por la actriz, directora y productora de Teatro, Blanca Lisette Cruz.

“Es una iniciativa para atender las emociones de los niños, los jóvenes y todo teatro tiene específico unos objetivos en ese caso para la niñez impacta contra el bullying, cuáles son los valores, cómo respetar a los adultos. En el caso de la juventud impacta sobre el suicidio, la prevención del embarazo, el uso del alcohol y a las drogas. A los adultos mayores la Primera Dama tiene un compromiso bien grande con las personas con alzheimer y lo que trabaja es eso educar sobre el alzheimer a todas las personas y ayudar a los adultos mayores que se sienten solos en esos procesos’, expresó Soler.

Villanueva destacó que se enfatiza en este trastorno porque “el alzheimer últimamente ha cobrado demasiado auge, estamos viéndolo más frecuente, no sabemos a ciencia cierta si es por la alimentación, etc, pero es algo bien triste porque la personas están funcional fisiológicamente, pero tiene el problema que no recuerda”.

En adición, mencionó que “lo que queremos es poder ayudarle porque casi siempre los adultos mayores no tienen sus hijos que los pueden ayudar, son pocos los que los pueden tener y si nosotros podemos brindar ayuda a toda esa gente necesitada estamos para apoyar en eso”.

Cabe destacar, que estarán disponibles todos los días para atender a las víctimas.