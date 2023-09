Pablo José asegura estar listo para enfrentar a quien sustituya a Jenniffer González

El aspirante a la candidatura a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, aseguró que se encuentra listo para enfrentar a la figura que sustituya a Jenniffer González luego de que esta hiciera oficial su aspiración a la gobernación de Puerto Rico.

“Llevamos 20 años escogiendo comisionados del PNP. Ellos van a Washington por los intereses de algunos: los plebiscitos. Nosotros iremos por los intereses de todos: el desarrollo y bienestar económico. Estábamos listos para Jenniffer González, y estamos listos para quien la sustituya”, expresó Hernández en declaraciones escritas.

Hasta el momento, Hernández es el único aspirante a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático (PPD).

Mientras que en el Partido Nuevo Progresista (PNP), aún no se ha oficializado ninguna candidatura para la comisaría residente ya que no fue hasta hoy que se anunció que González no estaría buscando la reelección para ese puesto.

Jenniffer González hace oficial su aspiración por la gobernación de Puerto Rico

La vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón anunció este miércoles, su aspiración a la candidatura a la gobernación por esa colectividad.

“Ante estos retos y escuchando tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para, con el favor de Dios, convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico”, expresó González Colón durante su mensaje.

“Quiero trabajar para ti. Hablándote siempre con la verdad de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Trabajaré incansablemente por ti y por tu familia. Por ese sueño que todos anhelamos. Ahora más que nunca que mi familia será más grande, aspiro a dejarles a ellos y a ti un mejor Puerto Rico del que tenemos. Me comprometo a que yo lo haré. Lo vamos a hacer. Contigo lo haremos”, finalizó su discurso.

Durante el mensaje, la también comisionada residente en Washington criticó el proceso de reconstrucción, el sistema eléctrico y el desempeño de LUMA Energy, así como el proceso de otorgamiento de permisos.

“Como comisionada residente he procurado la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico y eso nadie lo puede debatir, esos son los hechos. He traído a la isla congresistas y funcionarios del gobierno federal para convencerlos de que necesitamos herramientas y recursos y lo hemos logrado. Hoy existe una posibilidad real de que gran parte de esos fondos podrían perderse porque ni siquiera se han gastado. El gobierno hoy goza de una gran bonanza económica y sin embargo ese efecto no se ha visto reflejado en tu bolsillo, el cual cada día parece achicarse más y más. Aunque algunos digan lo contrario, esa es la realidad que tu y yo conocemos. Tan real como LUMA. LUMA ha sido una gran decepción para Puerto Rico y lo reitero. Hoy día solo se habla de interrupciones de servicio y en cuánto aumentará la luz. Logré los fondos para reconstruir el sistema eléctrico y 6 años después no hemos visto nada. Se requiere liderato para reconocer errores y enmendarlos inmediatamente. Puerto Rico hoy enfrenta una gran crisis de salud donde la escasez de médicos y proveedores ha puesto a nuestros envejecientes en una situación en la que tienen que esperar meses para la atención que tanto necesitan. Nuestro sistema de educación hoy día es de los que más riesgo corre de perder cientos de millones de dólares en recursos que se supone lleguen directamente al salón escolar. Nuestro sistema de permisos sencillamente no funciona. Es una realidad y que te pregunten a ti. Cada día son mayores los retos y escollos que la burocracia gubernamental le impone a todo el que busca invertir en Puerto Rico o montar un pequeño negocio. Necesitamos un gobierno ágil enfocado en dar un mejor servicio”, expresó durante el mensaje.”Que entiendan la dinámica de los fondos federales y puedan eficientemente ejecutarlos en beneficio de nuestra población y para poder levantar un Puerto Rico de futuro; pero que a su vez cuente con una verdadera visión de desarrolló económico, con una apuesta estratégica de añadir valor para que cuando los fondos federales de recuperación se acaben contemos con una verdadera economía propia que no hemos tenido; permitir la libertad económica y de mercado que viabilizará el desarrollo de nuestro pueblo. Necesitamos líderes con la visión de modernizar nuestro sistema de educación con la más alta tecnología y también fortalezca la educación en inglés y otros idiomas en nuestros niños y con salones escolares que estén a la altura del Siglo 21, donde el calor no sea motivo para cancelar clases; que podamos fortalecer nuestro sistema de salud, retener nuestros médicos y causar que los que se han ido, regresen con mejores incentivos; para que nuestra gente tenga más opciones de atención médica rápida y accesible. Puerto Rico hoy cuenta con los recursos para transformar cada una de las áreas más afectadas y que tanto impactan a los ciudadanos en el día a día, solo falta el liderato y la determinación para lograrlo… ¡Alguien que lo haga posible!”, señaló.