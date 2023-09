Josué Colón refuta informe del Inspector General

Aunque el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Josué Colón Ortiz, no indicó directamente que el informe de ayer emitido por la Oficina del Inspector General (OIG) contiene información errónea, este sí aclaró categóricamente que su administración fue la que puso punto final a las deudas pendientes por servicio de energía eléctrica a varias agencias de gobierno y corporaciones públicas.

“Recientemente emitimos dos comunicados de prensa, uno ayer relacionado sobre el informe del OIG, relacionado con las deudas de las agencias y queremos dejar meridianamente claro que esta administración fue la que le puso punto final a ese asunto de las deudas de las corporaciones públicas, gracias al liderato del señor gobernador, que aunó esfuerzo por meses con su equipo y tomó mucho análisis fiscal. Se auditaron las lecturas de electricidad para llegar a acuerdos razonables para todas las partes”, señaló durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la AEE esta mañana.

“Así se hizo y las agencias pagaron las deudas que tenían con la AEE y esos ingresos los hemos ido recibiendo conforme a lo acordado del gobierno central y corporaciones que hicieron acuerdos con nosotros”, añadió.

Colón Ortiz aseguró que el pago de las deudas pendientes representa un logro histórico ya que por décadas varias agencias de gobierno y corporaciones publicas adeudaron sumas millonarias a la AEE por concepto de servicio de energía eléctrica.

Ayer, martes, la OIG emitió un informe sobre la evaluación de cumplimiento de la AEE en la que identificó deficiencias en las gestiones de cobro de los balances millonarios adeudados por diversas agencias gubernamentales.

El informe de la OIG evaluó una muestra de 23 cuentas incluidas en el informe de envejecimiento de cuentas por cobrar de la corporación pública y, según la información provista por la propia entidad y recopilada durante la intervención, al 31 de mayo de 2021, siete agencias adeudaban en conjunto $22,618,759 y dieciséis corporaciones públicas adeudaban $147,132,994.

Además, el informe indica que existían balances históricos en las cuentas de estas entidades previo a finalizar el año fiscal 2020, demostrando que las gestiones que realizaba la AEE para recobrar los balances de pago, fueron infructuosas. La AEE legitimó que realizaba gestiones de cobro mediante diálogo con las entidades, el envío de información física detallada y notificaciones de cobro.

No obstante, según certificado por la AEE, la evidencia de dichas gestiones de cobro no pudo ser presentada, toda vez que alegaron permanecía bajo la custodia del Operador Privado que tomó el control de las operaciones en 2021. Por lo que a su vez, informaron no tener acceso al sistema de servicio al cliente, Customer Care and Billing (CC&B, por sus siglas en inglés), desde el 1 de junio de 2021.