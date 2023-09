Comienza la carrera por la candidatura a la gobernación en el PNP

Es oficial que el Partido Nuevo Progresista (PNP) celebrará primarias. En la tarde de hoy, la comisionada residente y vicepresidenta del PNP Jenniffer González, anunció, a través de un mensaje televisivo que retará al actual gobernador Pedro Pierluisi en las próximas primarias.

“He tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para con el favor de Dios convertirme en la próxima Gobernadora de Puerto Rico[…] Ahora más que nunca que mi familia será más grande aspiro dejarles a ellos y a ti un mejor Puerto Rico del que tenemos me comprometo a que yo lo haré lo vamos a hacer, contigo lo haremos”, declaró la Comisionada Residente en su mensaje de siete minutos.

Además, González quien tiene cerca de tres meses de gestación reiteró que su embarazo no es un impedimento para aspirar el escaño. “Hoy me dicen que una mujer embarazada no debe aspirar a gobernar ni a trabajar por su gente, a cada una de esas voces las he enfrentado y con el apoyo de ustedes he triunfado”, aseguró.

De igual forma González, quien ha sido la Comisionada Residente en Washington desde las elecciones del 2016, señaló que LUMA ha sido “una gran decepción para Puerto Rico”. Señaló que a pesar de haber solicitado fondos en el Congreso para revitalizar el sistema eléctrico de Puerto Rico, luego de 6 años no ha habido alguna actualización.

En su mensaje, González abordó que el sistema de educación pública se ha visto afectado y se encuentra en un momento en el que podría perder fondos federales. Además, criticó el sistema de salud y la falta de médicos, así como el sistema de permisos. “Cada día son mayores los retos y escollos que la burocracia gubernamental le impone a todo aquel que quiere invertir en Puerto Rico o montar un pequeño negocio”, dijo.

La Comisionada aseguró estar comprometida con convertir a la isla en un estado. “La estadidad tiene que ser la meta y herramienta de cambio para Puerto Rico”, reiteró.

A pesar de que la vicepresidenta del PNP se vincula con el Partido Republicano, en el video se pudo destacar que hubo imágenes en las que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump fue cortado del video, mientras se ve una imagen sonriente de la comisionada con el actual presidente Joe Biden quien pertenece al Partido Demócrata.

De igual forma, en las diapositivas se pudo apreciar imágenes y fotos de la trayectoria política de la comisionada desde que comenzó en la Cámara de Representantes a los 25 años. La funcionaria de 47 años también destacó que luego fue la presidenta de la Cámara y que es la primera mujer en ocupar el puesto de Comisionada Residente.

Esta es la primera vez que un incumbente gobernador electo será retado en primarias.

En los últimos días se dio a conocer que González estableció un comité de campaña registrado en la Oficina del Contralor Electoral. El contralor electoral, Walter Vélez explicó en entrevista telefónica con Metro Puerto Rico que se trata de un comité para una candidatura no definida.

Esta categoría le permitía estar sin definición hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el funcionario había detallado que una vez haya algún anuncio oficial o publicidad enfocada en una candidatura, el comité de campaña debía definirse acorde con lo que se esté promocionando. De lo contrario, podría resultar en un señalamiento.

Pierluisi está confiado

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi, siempre se ha mostrado confiado a pesar de las posibilidades de primarias. Sostuvo que, si hay una primaria para el candidato a la gobernación en el PNP de cara a las próximas elecciones, prevalecerá.

“Bueno, yo le voy a ganar a cualquiera, no importa quién sea con primarias, sin primaria (o) en elección, me voy a ganarle al que sea, a base del trabajo que ha llevado a cabo mi administración”, insistió. Este solicitó a todos los incumbentes que aspiran a reelección bajo el PNP que lo acompañen.

El próximo domingo Pierluisi Urrutia oficializará su aspiración a un nuevo término en el Centro de Convenciones Pedro Roselló. Además, unas primarias no son un evento novedoso ya que desde hace tres cuatrienios el PNP ha celebrado primarias.

Aseguran que las primarias podrían dividir al partido

Una de las mayores preocupaciones dentro del partido ha sido la posible división dentro del mismo. Ante ello, el comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo, opinó en una entrevista radial con Radio Isla 1320, que una división del PNP y el Partido Popular Democrático (PPD) provocaría que la gobernación, la gane el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en las elecciones generales de 2024.

“Yo se lo planteo a la gente del partido que se pierdan 25 municipios por 500 votos, de que pierdan 16 escaños que se ganan o se pierden por 500 votos, que se pierdan escaños senatoriales y la más terrible es que con una división de los populares y una división nuestra gane la independencia y nos lleve a la república como ha pasado en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en esos países que llegan, improvisan en el poder y para sacarlos hay que buscar a la Guardia Nacional”, dijo Mundo

De igual forma, el alcalde de Guaynabo Edward O’Neill dijo en entrevista radial en NotiUno que una primaria puede afectar las elecciones generales del próximo año.

“La primaria afectará al PNP porque en vez de unirse se divide. Es algo que tienen que hablar entre ellos y buscar la manera de apaciguar las cosas y no hacer una primaria, pero si ellos tienen una primaria, allá ellos. No me incumbe. Yo me voy a encargar de mi pueblo, primero mi pueblo, segundo mi pueblo y tercero mi pueblo. Tengo mucho trabajo que hacer y si me quito de esa concentración y me envuelvo en otra cosa no sería lo más correcto para uno como alcalde”, dijo O’Neill al periodista Normando Valentín.

Además, dijo que apoyaría a quien el pueblo decida como candidato para la gobernación.