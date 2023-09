Secretaria de Educación entrega documentos solicitados por el Senado

La secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, entregó los documentos requerimos por la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico que le fueron solicitados en su vista de confirmación.

Raíces Vega entregó información relacionada a la agencia gubernamental y detalles de su plan de trabajo que implementó desde que asumió la secretaría del Departamento de Educación hace dos meses.

La secretaria también envió una carta de agradecimiento a los trece alcaldes y alcaldesas, representantes y exsecretarios de Educación que la acompañaron en la vista de confirmación.

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo brindado por varios alcaldes, representantes y funcionarios que estuvieron presentes en el proceso de vista de confirmación. También valoro el respeto, el profesionalismo y el alto nivel de las discusiones que tuvieron lugar durante las vistas. Tuve la oportunidad de abordar las inquietudes y propuestas de los distinguidos senadores. Siempre estaré disponible para comparecer ante ellos y rendir cuentas sobre las acciones que estamos llevando a cabo en beneficio de la educación pública. Sus aportaciones y sugerencias son invaluables para mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes y maestros”, concluyó la secretaria Raíces Vega.

Metro Puerto Rico reportó en el día de hoy que varios senadores y senadoras votarán en contra del nombramiento por lo que es posible que no reciba el aval para ser confirmada.

El senador y portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau -quien anteriormente había dicho que Raíces no contaba con los votos- explicó que aún no tienen en calendario atender el nombramiento de Raíces ya que aún no recibe un informe.

Mientras tanto, la Senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) expresó su insatisfacción con las respuestas de Raíces durante la audiencia, especialmente en lo que respecta a la educación especial. También se cuestionó la relación de Raíces con la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, cuya gestión fue criticada por el cierre de escuelas.