Pierluisi asegura comité de campaña de Jenniffer González no hace diferencia

Para el gobernador Pedro Pierluisi la inscripción de un comité de campaña en oficina del Contralor Electoral por parte de la comisionada residente Jenniffer González Colón, no hace diferencia alguna a su intención de buscar la reelección.

“Eso no hace diferencia alguna en cuanto a mi propia aspiración. O sea yo ya lo he dicho anteriormente. Ya yo estaré formalizando mi aspiración este domingo y voy camino a la reelección, no importa quién se interponga en ese camino. El domingo nos vemos”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“Lo que yo voy a estar haciendo es radicando formalmente mi candidatura. Sometiendo ante funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, toda la documentación requerida para la radicación y voy a estar acompañado por un gran número de funcionarios electos del partido, lo cual no debe sorprender a nadie, porque yo estoy apoyando la reelección de todos los incumbentes del PNP. También espero que hayan candidatos a posiciones electivas porque quiero más. Yo quiero retomar más legisladores y legisladoras para retomar el control de Cámara y Senado y quiero también más alcaldías en manos del PNP, porque pues es la mejor combinación administrativa, cuando tenemos un alcalde, trabajando hombro con hombro, con un gobernador, y eso es lo que yo quiero ver por todo Puerto Rico”, añadió.

El domingo a las 10 de la mañana, en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, Pierluisi Urrutia oficializará su aspiración a un nuevo término.

Sobre la desafiliación del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, Pierluisi Urrutia opinó que no habrá repercusiones en la colectividad.

“Bueno, yo tengo que respetar las decisiones de cada quien. Nuestro partido, nuestra administración, la administración del PNP en este cuatrienio ha estado enfocada en el progreso que quiere el pueblo de Puerto Rico. En la obra que quiere el pueblo de Puerto Rico, en la justicia social que le debemos al pueblo de Puerto Rico y en nuestra causa mayor, que es la estabilidad. Esas son nuestras prioridades. Aparentemente esas no son las prioridades del alcalde de San Sebastián. Yo respeto que tiene prioridades diferentes y tiene el derecho, pues de desafiliarse de la colectividad”, expresó.

“Entonces, en cuanto a impacto en el partido, realmente el único impacto que yo veo al momento, es allí mismo en San Sebastián. Y ya estamos tomando medidas para verificar que los que están en la estructura del partido, en San Sebastián, continúan apoyando los postulados de nuestro partido, es decir, el progreso, seguridad, estadidad, igualdad y justicia social. Nosotros vamos a verificar que los que están en esa estructura están claros en cuanto a cuáles son sus prioridades, es el único trabajo que tenemos por delante a nivel de partido. Como resultado de la decisión del alcalde”, sostuvo.

Jiménez Pérez anunció su desafiliación del PNP y dejó abierta la posibilidad de aspirar a la gobernación por Proyecto Dignidad.