Directivos de AMA y DTOP insisten en el diálogo tras voto de huelga

Los empleados unionados de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) han votado a favor de una huelga, a pesar de haber recibido más de 10 mil dólares en bonos desde abril de 2021, según informó el martes la presidenta de la AMA, Karen Correa.

“Desde que asumimos la presidencia en abril del 2021 hemos mantenido un política de puertas abiertas con los líderes sindicales”, señaló Correa en declaraciones escritas.

“Estamos trabajando arduamente en el plan de clasificación y retribución y los aumentos serán retroactivos a octubre una vez lo apruebe la Junta de Supervisión Fiscal”, añadió la presidenta.

Por otro lado, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, comunicó que no apoya que se detenga el servicio de la AMA.

“Siempre he tenido buena comunicación con la unión y las puertas siempre están abiertas. Me sensibilizo con la ciudadanía que se verá afectada y muy claro lo dejé dicho ayer que no apoyo el que estén deteniendo un servicio a la ciudadanía”, dijo Vélez Vega.

Correa también detalló que se han establecido estipulaciones para otorgar diferencial a mecánicos sin la necesidad de modificar convenios existentes.

En la actualidad, todos los cargos de confianza, incluido el de la presidenta ejecutiva, están ocupados por empleados con experiencia. Esta medida resulta en un ahorro mensual de más de 15 mil dólares para la corporación. Mientras, la nómina de los empleados de confianza asciende a 1.1 millones de dólares y la de los empleados unionados a 15.6 millones de dólares.

Para concluir, Correa exhortó a los trabajadores a seguir ofreciendo el servicio esencial de transporte, de manera que no afecten a la ciudadanía.