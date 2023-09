Denuncian que alcalde de Vega Baja venderá parte de balneario playa Puerto Nuevo

El legislador Municipal de Vega Baja y portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Edwin Marrero Santiago, denunció el martes, que el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, radicó el Proyecto de Resolución 46, el cual le autorizaría arrendar con opción a compra la propiedad denominada como “La Casona”, ubicada en la zona marítimo terrestre del Balneario Puerto Nuevo.

Marrero Santiago explicó que en la noche del lunes, la Legislatura Municipal de Vega Baja aprobó el proyecto con el voto favorable de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) y con 3 votos en contra de la minoría parlamentaria.

“La Casona” es una estructura construida en la zona marítimo terrestre entre los años 2011 al 2013 a un costo de aproximadamente 5 millones de dólares por la administración del exalcalde Edgar Santana. Pese a la millonaria inversión, la estructura no se completó, y tras el paso del huracán María, el edificio recibió daños significativos al desprendérsele gran parte del techo. Dicha obra, según consta de una auditoria de la oficina del Contralor, la estructura se dejó en total abandono porque no se identificaron las fuentes de financiamiento para completar el proyecto.

“Estamos ante un proyecto de resolución sumamente peligroso porque se pretende entregar a un ente privado una estructura municipal que está en una zona de dominio público y en la zona marítimo terrestre. Eso significa que, de materializarse el contrato de arrendamiento y compra venta, esa zona seria completamente privada y se pondría en riesgo el acceso a la playa a residentes y visitantes. El espacio donde está esa estructura no le pertenece al municipio, sino que le pertenece al pueblo por lo que dicho contrato sería ilegal”, denunció Marrero Santiago.

El legislador cuestionó el que se le haya adjudicado la subasta a la firma Melao Holdings LLC, la cual fue creada el 29 de mayo de 2023, tres meses antes de adjudicarse la subasta. “Este proceso es altamente cuestionable pues estamos hablando de una compañía de reciente creación de la cual se conoce muy poco, además de que no se nos ha otorgado como cuerpo legislativo documentos que evidencien qué proyecto se desarrollaría en la zona”, expresó el portavoz del MVC en la legislatura municipal.

La Sección 1RA, del proyecto presentado establece que, se autoriza al Municipio de Vega Baja, por conducto de su Alcalde, Honorable Marcos Cruz Molina o el funcionario designado por éste, a arrendar el edificio denominado la casona, ubicado en el Balneario Puerto Nuevo de la jurisdicción de Vega Baja y suscribir el contrato de arrendamiento a largo plazo con opción de compra titulado “ACUERDO DE ARRENDAMIENTO A LARGO PLAZO Y OPCION DE COMPRAVENTA, PARA EXPLOTACION TURISTICA, COMERCIAL Y RECREATIVA EN TORNO A LA PROPIEDAD DENOMINADA COMO “LA CASONA”.

“El título del contrato habla por sí solo, el propósito es entregarle una parte de nuestra playa a un privado para que el mismo explote la zona, con lo que puede implicar esa palabra explotación. La historia pasada y la más reciente ha demostrado que estos desarrolladores no respetan la zona marítimo terrestre, no respetan el acceso de la gente a sus playas y destruyen los recursos naturales a nombre de un mal llamado desarrollo y progreso. Nosotros nos oponemos a esta privatización de nuestra playa y vamos a luchar junto a los residentes y bañistas en contra de la destrucción de nuestro balneario” , dijo.

Finalmente, Marrero Santiago exigió la celebración de vistas públicas para que expertos, ciudadanos y agencias pertinentes se expresen sobre el proyecto. A su vez, exigió se prepare un deslinde y la cesión de la franja de 50 metros correspondiente a la franja de salvamento.

“El municipio de Vega Baja no puede entrar en un acuerdo de arrendamiento con opción a compra pues esa estructura se encuentra en un bien de dominio público. La titularidad del espacio donde se encuentra La Casona no es del municipio, es del pueblo de Puerto Rico por lo que no debe haber un aprovechamiento particular del municipio o individuo”, concluyó.