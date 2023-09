Continúa el apoyo a los estudiantes del RCM tras solicitud de destitución de la Rectora Ilka Ríos

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Josué Mitjá, expresó su apoyo a los estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) que se encuentran en paro exigiendo la renuncia de la Rectora, Ilka Ríos Reyes.

“Extendemos toda nuestra solidaridad a los estudiantes del RCM que continúan en pie de lucha buscando transparencia en los procesos de la UPR. La UTIER siempre ha estado al lado de aquellos que luchan por justicia y democracia en todas las instituciones de nuestro país”, expresó Mitjá.

El líder sindical instó a los estudiantes a mantenerse firmes en su objetivo de lograr la renuncia de la Rectora.

“El paro de los estudiantes ya ha rendido frutos y ha comenzado a tambalear a los altos funcionarios de la UPR, pues ya el presidente Luis Ferrao ha solicitado la renuncia de la doctora Ríos. Sigan firmes en su cometido, el que lucha siempre vence”, puntualizó.

Precisamente, ayer, martes, se aprobó en la Cámara de Representantes la Resolución de la Cámara 1032- radicada por el representante Héctor Ferrer Santiago, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández y la delegación del Partido Popular Democrático (PPD)- que rechaza la designación de Ríos Reyes como Rectora.

“El nombramiento de la Dra. Ilka Ríos ha estado rodeado de controversias debido a varios eventos y desacuerdos en el proceso de su selección y de su historial previo como rectora interina. A esto se le suma la lamentable actitud de la Dra. Ríos que ha creado un clima de incertidumbre y de confrontación al no querer renunciar al puesto”, indicó Ferrer Santiago.

Por su parte, la representante popular del Distrito 29, Gretchen Hau, recalcó que “con una votación del 66.7% de la matrícula estudiantil en el Recinto de Ciencias Médicas y con el 97.7% del estudiantado en contra, la Dra. Ilka Ríos aparenta poner su interés personal sobre el interés de la institución al ignorar el rechazo a su nombramiento y la petición de renuncia.”

Mientras, que la representante del distrito 35, Sol Higgins, añadió que “es crucial que las designaciones en las instituciones académicas cumplan con los más altos estándares éticos y profesionales.”

También, los legisladores del PPD fueron enfáticos en reconocer que “la voz de los estudiantes y la facultad ha sido fuerte y clara en su lucha para garantizar su futuro y restaurar y proteger la credibilidad de la institución”.

Rectora del RCM dice que la sacarán hoy de su posición

Ríos Reyes admitió la posibilidad de que durante el día de hoy sea removida de su puesto debido a un referéndum que se está llevando a cabo tras la petición de renuncia que realizó en el día de ayer el presidente de la institución, Luis A. Ferrao.

“Yo probablemente deje de ser Rectora hoy, porque ahora mismo se está llevando a cabo un referéndum pero mi responsabilidad es explicarle al país, al ejecutivo y a los miembros de la junta de gobierno las repercusiones”, explicó Ríos en Radio Isla 1320 quien añadió que este tipo de proceso debería llevarse a cabo mediante una reunión pública de la Junta de Gobierno de la UPR.

La Rectora señaló que las manifestaciones que se están llevando a cabo desde la semana pasada pueden afectar los fondos federales que recibe la institución universitaria.

Del mismo modo, indicó que en caso de que se nombre a un nuevo Rector en medio de la veda electoral, esto provocaría que no se puede designar en propiedad algo que afectaría también los nombramientos de ocho decanos que están bajo interinato.

Sobre las expresiones que emitió el presidente de la institución en el día de ayer, Ríos Reyes aseveró que Ferrao ha tenido “demasiada tensión” con el proceso de manifestaciones y peticiones de su destitución.

“Él me expresó que ha tenido demasiada tensión y esto le ha provocado una tensión, no por cuestiones de confianza sino que le ha provocado una tensión a él y su familia. Él ya no puede aguantar esa tensión así que decidió pedirme la renuncia”, sostuvo Ríos Reyes.

Por último, la rectora aseguró que las manifestaciones en su contra son promovidas por la facultad del recinto y no los estudiantes.

Ríos Reyes se aferra a su puesto en momentos que estudiantes y profesores del recinto llevan a cabo un paro indefinido exigiendo que esta salga de su posición. En la tarde de ayer, Ferrao envió una carta donde pide la salida de la doctora.

“Tras evaluar sus ejecutorias durante los pasados días, determiné solicitar su renuncia para mantener la estabilidad de la institución”, indicó Ferrao en declaraciones escritas.

El presidente añadió: “Esta determinación responde única y exclusivamente a su gestión y capacidad para mantener el Recinto operando y con la estabilidad institucional que se requiere”.

En cuanto a la trayectoria de la doctora Ríos Reyes, Ferrao reconoció sus méritos y agradeció su disponibilidad para liderar el Recinto de Ciencias Médicas.

“Reconozco los méritos de la Dra. Ilka C. Ríos Reyes y agradezco que se haya hecho disponible para fungir como Rectora del Recinto de Ciencias Médicas”, concluyó.

La manifestación comenzó la semana pasada luego de una asamblea donde se acordó que en caso de que la doctora no renunciara a su cargo se llevaría a cabo el paro indefinido.