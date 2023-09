Continúa crisis en el sistema de la UPR

En los últimos días el sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se ha visto rodeado de controversias con las peticiones de renuncia del rector del Recinto de Arecibo Carlos Andújar Rojas y de la rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) la Dra. Ilka Ríos. Sobre esta última, los estudiantes del RCM ha estado en paro desde el pasado 20 de septiembre.

A pesar de que la Junta de Gobierno de la UPR votó a favor de la destitución de la rectora del RCM, Ilka Ríos, estudiantes confirmaron a Metro Puerto Rico que el paro continuará hasta que un nuevo rector sea designado. Además, estudiantes del Recinto de Ponce se unieron a la lucha y decretaron paro de 48 horas a partir del 27 de septiembre.

“Seguimos en paro hasta que se nombre una persona nueva en rectoría. La Junta de Gobierno no va a sacar la certificación a favor de la destitución hasta el jueves, pues nos quedamos aquí hasta el jueves”, señaló la estudiante del RCM Tania González.

Según se ha reportado, los miembros de la Junta de Gobierno realizaron una votación a favor de la destitución de Ríos con 10 votos a favor y dos en contra.

No obstante, de acuerdo a la información obtenida por Metro Puerto Rico, la presidencia de la Universidad de Puerto Rico todavía no ha obtenido la confirmación de la votación, por lo que la destitución no será oficial hasta que sea ratificada por el presidente Luis A. Ferrao.

La Dra. Lida Orta presidenta de la Asociación Puertorriqueña Profesores Universitarios (APPU) del RCM comentó que el paro continuará “hasta que la paz haya regresado a nuestro recinto”.

“Nuestro reclamo es a que el proceso de consulta ya establecido sea un proceso vinculante”, dijo y explicó que ese proceso evaluó a 3 candidatos, la persona que sacó la mayor puntuación fue el profesor Carlos Ortiz, en el segundo lugar la Dra. Ilka Ríos y en el tercer lugar el Dr. Natalio Izquierdo.

“¿Por qué vamos a escoger al segundo o al tercero, al cuarto o al quinto? Cuando hay una persona que claramente ha sido evaluada y avalada, por ese proceso. El sentido común, nos dice que la persona de la mayor puntuación, pues es la persona que tiene la mayor cantidad de apoyo por los análisis que se hayan hecho de sus vistas públicas, de su expediente personal, del desempeño que ha llevado a cabo”, añadió.

Por otro lado, el rector del Recinto de Arecibo aseguró que no dejará su cargo a pesar de la solicitud de renuncia del presidente Luis Ferrao. Ferrao Delgado anunció la suspensión de Andújar Rojas después de que se hiciera público que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) había presentado una denuncia en su contra, alegando un posible uso inapropiado de vehículos oficiales. El año pasado, durante su candidatura para la presidencia de la UPR, Andújar Rojas enfrentó acusaciones similares. Sin embargo, investigaciones internas llevadas a cabo por el sistema universitario y el Departamento de Justicia concluyeron que no había violado las normativas de la universidad.

En respuesta a la querella de la Oficina de Ética Gubernamental, el rector afirmó que ni la Junta de Gobierno ni la Presidencia de la Universidad le han hecho señalamientos por supuestas irregularidades basadas en información falsa.

“He recibido dos cartas del presidente de la UPR intentando suspenderme y/o sancionarme y estas no cumplen con la reglamentación de la propia universidad ni con los principios básicos del debido proceso de ley”, aseguró a través de declaraciones escritas.

En un giro adicional, el rector dijo que solicitó en varias ocasiones al presidente de la UPR que regrese a la cátedra, pero que no ha obtenido respuesta. Asimismo, destacó que la solicitud de renuncia que le fue enviada no estaba respaldada por la facultad adecuada, ya que esta potestad recae en la Junta de Gobierno.

Además En expresiones escritas enviadas a Metro Puerto Rico, el rector Carlos Andújar Rojas, había indicado que ya han sido cinco las investigaciones que se han realizado en su contra sobre el asunto y que han sido desestimadas.

Ante ello, miembros de la APPU del Recinto dijeron a través de declaraciones escritas, “Hay una investigación en curso. Creemos en que se haga todo conforme a reglamento de la universidad. Ciertamente, si la autoridad nominadora no confía en un puesto de confianza, debería recurrir a los cuerpos correspondientes y dichas instancias, en este caso la Junta de Gobierno, deberían a su vez considerar siempre por encima de todo el bienestar de la Institución”.

Por otro lado, parte del estudiantado del recinto de Arecibo, quienes prefirieron manterese en el anonimato, aseguraron a Metro que le parecía una reacción egoísta. “Que lo hayan sacado anteriormente de su puesto y que ahora le pidan la renuncia significa que hay una investigación de algo que lleva muchos años sucediendo y es verdad que ha sido negligente con su puesto”, comentó uno de los estudiantes.

Los estudiantes concurrieron que el rector debe renunciar ya que algunos mencionan que el rector ha sido poco diligente y llevaba varios años cometiendo faltas.