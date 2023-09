Alexandra Lúgaro descarta aspirar en las elecciones del 2024

Ante los rumores de una posible candidatura en las elecciones del 2024, la licenciada Alexandra Lúgaro, negó que para este ciclo electoral tenga la intención de aspirar a algún puesto político en el país.

A través de las redes sociales se difundieron rumores sobre una posible aspiración a la comisaría residente por parte de la licenciada como parte de las candidaturas coligadas que pretenden realizar el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Ante preguntas del periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320 sobre si esta se veía como aspirante a alguna posición en las próximas elecciones, esta respondió: “No en el tablero actual”.

Lúgaro fue enfática en que además del trabajo político que deben realizar los partidos emergentes, también hay un trabajo de educación al elector que aseguró será su enfoque en este momento.

“Yo quisiera trabajar desde otros espacios para adelantar una obra de país bien importante y si me veo en un futuro en un escenario político electoral, eso todavía no lo sé. Pero en ese tablero del 2024 les puedo asegurar que no voy a estar”, expresó Lúgaro.

Del mismo modo, aseguró que son altas las probabilidades de que los partidos emergentes tengan una victoria en las próximas elecciones, pero advirtió que deben enfocarse en inscribir electores.

“Por primera vez, matemáticamente hay posibilidades para que haya victorias fuera de los partidos tradicionales, definitivamente las hay pero hay mucho trabajo que hacer, los partidos emergentes tienen que hacer un trabajo de inscripción masivo”, expresó Lúgaro.

Alexandra Lúgaro fue candidata independiente a la gobernación en las elecciones del 2016 y posteriormente, en el 2020 fu candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). En ambas ocasiones, Lúgaro logró obtener más de 100 mil votos por parte del electorado puertorriqueño.