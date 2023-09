Los momentos más controversiales del alcalde de San Sebastián

El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, finalmente se desafilió del Partido Nuevo Progresista (PNP) tal y como había adelantado la semana pasada luego de que manifestara que no apoya al gobernador Pedro Pierluisi ni a Jenniffer González, figuras principales y posibles aspirantes a la gobernación por la colectividad.

Sin embargo, el alcalde ha sido una figura controversial generando titulares en los pasados años. Este fue una de las voces principales en contra de las medidas que se tomaron para mitigar el impacto de la pandemia provocada por el COVID-19 en el año 2020 y también fue uno de los que apoyó a la exgobernadora Wanda Vázquez en su aspiración a la gobernación en las pasadas elecciones.

Pepino Power Authority

Ante la lentitud en el proceso de reenergización del país tras el paso del huracán María en el año 2017, el municipio de San Sebastián tomó la iniciativa de crear una brigada municipal que el alcalde llamó la “Pepino Power Authority”. Metro Puerto Rico reportó en diciembre del 2017 que para ese momento Jiménez aseguró que la brigada había energizado el 85% de los abonados de su municipio.

Coqueteó con ser Contralor

El nombre de Javier Jiménez sonó en varias ocasiones como posible contralor para la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Incluso, en el 2021 el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Eladio “Layito” Cardona, pidió al gobernador que nominara al mandatario municipal para la posición. Sin embargo, no se le dio paso a esta propuesta.

Apoyo a Wanda Vázquez

Desde antes que la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunciara su intención de aspirar a la gobernación en una primaria contra Pedro Pierluisi en el PNP, el alcalde de San Sebastián, ya había anunciado que apoyaría a la exsecretaria de Justicia. En enero del 2020, Jiménez anunció que ayudaría a Vázquez en su campaña. Sin embargo, tras la derrota de Vázquez, el alcalde perdió poder político.

Ayudante acusado de agresión sexual

Un juez del Tribunal de Aguadilla encontró causa por dos cargos de actos lascivos y dos de agresión sexual contra un exayudante especial del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, por cargos de agresión sexual y actos lascivos perpetrados el año pasado en contra de una joven empleada del ayuntamiento con diversidad funcional.

Aníbal Mercado Vázquez, exayudante especial del alcalde y teniente retirado de la Policía, fue acusado en enero pasado por agresión sexual y actos lascivos luego de que se encontrara causa para juicio por el presunto ataque en repetidas ocasiones contra una empleada municipal de 24 años con autismo.

Voz anti vacunas

En el 2021, luego de que el gobernador Pedro Pierluisi anunciara que los empleados públicos de la administración central estarían obligados a vacunarse en contra del coronavirus, COVID-19, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, se expresó en contra de esta medida y aseguró que “nunca” tomaría una decisión que vaya en contra de la voluntad de las personas.

En ese momento, catalogó como “impropio” que se obligue a un ser humano que no quiera vacunarse. “Yo coartar el derecho a un ser humano a vacunarse o no vacunarse, cada ser humano tiene la libertad de escoger si se vacuna o si no se vacuna.

Se desafilia del PNP

Finalmente, en el día de hoy Javier Jiménez anunció mediante una carta que se estará desafiliando del Partido Nuevo Progresista (PNP) y no descarta la posibilidad de aspirar a un cargo por el Proyecto Dignidad. Jiménez confirmó que no se estará postulando para la reelección como alcalde de San Sebastián en el 2024.