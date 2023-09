Comerciante del VSJ cataloga operativo en negocios como un “show mediático” y una “exhibición de fuerza policiaca”

Un comerciante del Viejo San Juan llamado Juan Fernández, catalogó como un “show mediático” y una “exhibición de fuerza policiaca” el operativo de inspección de negocios en la zona llevado a cabo el pasado fin de semana donde se intervino con 40 establecimientos y se expidieron 50 boletos con un monto total de $50,600 dólares.

“Lo que ocurrió aquí fue una especie de show mediático, una exhibición de fuerza brutal policiaca al estilo dictatorial más absurdo. Esto no se hace así. Si a estos comercios que se les impusieron estas multas hubieran sido visitados, advertidos y orientados sobre dónde deberían estar mejorando, eso es otro cantar, pero eso tu no lo puedes demostrar cuando pones $50 mil dólares de multa a distintos comercios”, aseveró Fernández.

Precisamente, Fernández puntualizó que no se vio afectado por el plan de acción que fue llevado acabo por la Policía Municipal de San Juan, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) municipal, la Comisión de Juegos, el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y el Departamento de la Familia (DF). Sin embargo, asegura que teme ser el próximo sancionado ya que los comerciantes no han recibido la orientación necesaria en cuanto las normas del nuevo Código de Orden Público- aprobado el pasado mes de agosto- que entra en vigor el próximo 9 de noviembre.

“Dijeron que iban a crear una especie de brigada o informativa para que la gente se fuera poniendo al día y las visitas en un gobierno responsable siempre son orientativas, siempre son ´mira, encontramos estas deficiencias en tu negocio´, porque fueron negocios que nunca han presentado problemas, que no han recibido multas. No puedes llegar y caerle encima porque el gobierno estatal y municipal ha cambiado las reglas del juego contantemente en los últimos años”, expresó Fernández.

Por su parte, el Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el coronel José Juan García Díaz, afirmó que la capital está regida por ocho ordenanzas separadas- que fueron aprobadas entre 1997 y 2007- y que el operativo responde a las mismas y no al nuevo Código de Orden Público, por lo que los comerciantes ya han recibido la orientación correspondiente.

“Nosotros no estamos aplicando al Código nuevo, nosotros estamos aplicando al Código existente. Este servidor y la policía somos backup en esos servicios. No fue un “show mediático”, hemos ido a distintos puntos del área de San Juan y esto fue un día más, otro trabajo más relacionado a negocios. A cada uno de esos negocios se va por querellas de ciudadanos. Nosotros somos unos acompañantes de la división de Permisos, de los Bomberos de Puerto Rico y de la Comisión de Juegos porque cada dependencia busca si hay algún hallazgo basado a los permisos que otorgan”, dijo el Comisionado de la Policía Municipal.

El coronel García Díaz aprovechó para resaltar que ha estado presente en múltiples ocasiones donde la OGPe informa a los comerciantes de las irregularidades en sus negocios antes de multarlos.

“Algunos tu los multas y cuando vuelves, los multas de nuevo. Insisten en no ponerse al día porque nosotros los orientamos. Yo soy testigo de que la división de permisos los orientan para que hagan el proceso y su negocio pueda estar al día. En algunos casos, avanzan y se ordenan, pero en muchos, tu vas y repites y repites, y retan al sistema”, testificó el comisionado de la policía municipal de San Juan.

Fernández declaró que considera el operativo un ataque directo a los comerciantes del Viejo San Juan ya que tuvo una reunión con el coronel García Díaz donde le explicó que le ordenó a su equipo a no intervenir con los puestos ilegales en la calles.

“Él me dijo a mi delante de (Víctor) Joglar y Joanna Giusti que le había dicho a su personal que no pusiera multas a negocios clandestinos en calles y plazas, que no tienen ningún permiso a la vista. Cuando a todos los comerciantes se nos requiere que pongamos todo a la vista, enfrente de los negocios, con penas de multas de hasta $5,000 dólares por no tenerlos visibles. En cambio estos personajes que ponen mesas afectando los artesanos y comerciantes con una competencia desleal, no los interviene”, denunció Fernández.

El Comisionado reaccionó a estas alegaciones y las tildó de falsas.

“Eso es falso, que busque cuándo yo dije eso. Yo siempre he dicho que cada cual debe tener el orden jurídico. El que tiene un negocio debe tener toda su documentación al día. Oye, nosotros no vamos contra el desarrollo económico jamás. Eso es una falacia. Esa no es la intención del alcalde (Miguel Romero) y no es la intención de nosotros. Vuelvo y digo, nosotros somos segundos en este tipo de operación, esta operación no la lideramos nosotros. Las operaciones las inicia la OGPe, todas con querellas. No es que vamos ´este sí, este no´... Nosotros no vamos a estar amaneciéndonos por ahí mientras otro duermen, innecesariamente”, declaró el coronel García Díaz.

Orientación sobre el nuevo Código de Orden Público

Según estable el nuevo Código de Orden Público de la ciudad capital, la administración municipal tiene el deber de crear un organismo preparado para lograr la educación a ciudadanos y comerciantes sobre lo que establece el código, así como lograr la convivencia ciudadana.

Fernández recalcó en múltiples ocasiones que, al día de hoy, no los han informado de los nuevas reglas y que, incluso, el municipio “se lava las manos” con que los comerciantes deben visitar la página web de la capital para conocer las normativas.

“Ellos siempre se lavan las manos con que todos tenemos alguna especie de obligación de ir a su página web, pero lo cierto es que el comerciante pequeño no tiene recursos económicos ni el personal para estar al día en todo. Se supone que el gobierno le diga al comerciante cualquier deficiencia que encuentre y le de un tiempo de gracia para ponerse al día”, sentenció Fernández.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, reaccionó a las argumentaciones de Fernández aseverando que “aquí no ha habido una comunicación ni una campaña informativa por parte del municipio a los comerciantes en toda la ciudad capital. Esta administración lo que se ha dedicado es a una guerra frontal contra los pequeños y medianos comerciantes que hacen las cosas bien... Ante la ausencia de es campaña informativa a raíz de la entrada en vigor del nuevo Código de Orden Público el 9 de noviembre, vamos a seguir viendo comerciantes locales multados”.

Calderón Cerame resaltó que lo más que le sorprende es la inversión por parte del municipio en anuncios en los medios de comunicación informado “la obra que han realizado”, pero “no han decidido en invertir ni un solo centavo en, no solo informar a los pequeños y medianos comerciantes y los residentes de San Juan sobre las disposiciones del nuevo Código de Orden Público, sino también a las personas que nos visitan de otras jurisdicciones, de los Estados Unidos y de otras partes del mundo”.

Mientras, el Comisionado de la Policía Municipal defendió el trabajo de la oficina de prensa, el Departamento de Desarrollo Económico de San Juan y la agencia que lidera.

“La oficina de prensa, Desarrollo Económico está haciendo su trabajo (de orientación) y yo tengo un grupo que se dedica a eso. Están visitando muchos negocios del área de San Juan y los están orientando departe nuestra”, sostuvo el coronel García Díaz.