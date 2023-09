Cirujanos trasplantan corazón de un cerdo a un hombre moribundo

En esta foto facilitada por la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, Lawrence Faucette se sienta con su esposa, Ann, en el hospital de la escuela en Baltimore, Maryland, en septiembre de 2023, antes de recibir un trasplante de corazón de cerdo. Dos días después del trasplante, Lawrence ya contaba chistes y era capaz de sentarse en una silla, según informaron los médicos el viernes 22 de septiembre de 2023. (Mark Teske/University of Maryland School of Medicine via AP) (Mark Teske/AP)