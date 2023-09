Juan Zaragoza descarta aspirar a la alcaldía de San Juan y mantiene su objetivo en la gobernación

Ante los rumores sobre si aspiraría a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), el senador Juan Zaragoza, aclaró que no estaría aspirando a esta posición y que sus planes continúan siendo una candidatura por la gobernación en las elecciones del 2024.

Las expresiones fueron realizadas por el exsecretario del Departamento de Hacienda, luego de que se ventilara información sobre un supuesto acuerdo para que este desistiera de sus aspiraciones a la gobernación y llenara la vacante que existe de una candidatura a San Juan por el PPD.

“Yo para San Juan no voy, yo tengo mi mirada bien fija en la gobernación y en los planes de trabajo que estoy desarrollando en Salud, Educación, Desarrollo Económico etc. son para Puerto Rico completo, no son solamente para un municipio, a través de un municipio por más grande que sea no podría llevarlos a cabo, los planes que tengo...el de San Juan, ese no soy yo”, expresó Zaragoza en el programa Análisis 630 con Kike Cruz (Noti Uno 630).

Actualmente el PPD no cuenta con un candidato para la alcaldía de San Juan luego de que en el 2020 sufrieran una dura derrota donde quedaron en tercer lugar por debajo del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que logró los votos para quedar en segundo lugar con el candidato Manuel Natal Albelo.

Zaragoza es uno de varios candidatos que interesan aspirar a la gobernación por el PPD. Otro de los que ha expresado su intención por la candidatura es el exalcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Altieri quien también busca aspirar nuevamente. Del mismo modo, se mencionan los nombres del presidente del Senado, José Luis Dalmau y el propio presidente de la colectividad Jesús Manuel Ortiz.

El senador popular también realizó las expresiones luego de que el comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, asegurara en el programa Lo Sé Todo que este aspiraría a la alcaldía de San Juan.