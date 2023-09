Fuerzas israelíes matan a adolescente palestino en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — Las fuerzas israelíes mataron a un miliciano adolescente palestino en Cisjordania el viernes, informaron las autoridades palestinas, la muerte más reciente en una espiral de violencia que ha remecido el territorio ocupado a lo largo del último año y medio y ha llegado a niveles no vistos en dos décadas.

El grupo Yihad Islámica indicó que el adolescente era combatiente suyo y lo identificó como Abdallah Abu Hasan, de 18 años. El Ministerio de Salud palestino detalló que Hasan recibió un disparo en el abdomen el viernes por la madrugada en una aldea palestina al norte de la ciudad cisjordana de Jenin.

El ejército israelí dijo que el incidente se produjo durante una incursión nocturna en Cisjordania después que palestinos dispararon y lanzaron explosivos a los soldados en la población de Kafr Dan. Los soldados devolvieron el fuego y alcanzaron a Hasan. El ejército dijo que halló y desactivó un explosivo, arrestó a cuatro sospechosos y confiscó dos armas el jueves por la noche.

Israel ha realizado una serie de incursiones en zonas palestinas de Cisjordania con el fin, dice, de eliminar a las milicias y frustrar futuros ataques.

Pero los ataques palestinos contra israelíes también aumentan. El jueves, un joven palestino presuntamente apuñaló a un guardia de seguridad israelí en una estación del tren ligero en Jerusalén. La policía lo hirió a tiros.

Las tensiones parecen extenderse también a Gaza.

Medios israelíes publicaron el viernes que globos incendiarios lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel iniciaron un incendio al este del territorio cerca de un kibbutz israelí. Un video desde la zona mostró pequeños incendios en la vegetación a la vera de un camino.

Últimamente, los palestinos han realizado protestas violentas cerca de la valla que separa Israel y Gaza en días recientes.

Unos 190 palestinos han sido asesinados en Cisjordania desde principios de año, según un recuento de The Associated Press. Israel asegura que la mayoría de los muertos eran militantes, pero también han muerto jóvenes que protestaban por las incursiones y otras personas que no participaron en los enfrentamientos.