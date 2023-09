UIA confirma tuvo deuda de agua con la AAA

Un informe de gastos de la Unión Independiente Auténtica (UIA) enviado por una fuente a Metro señala una deuda de la organización a la corporación por concepto de un presunto robo de agua potable por un periodo de cinco años en el complejo vacacional Carite Lakes Villages en Guayama, situación que resulta un tanto paradójica al ser esta organización la que agrupa a los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

En 2015, el entonces presidente del colectivo obrero, Pedro Irene Maymí rechazó públicamente las imputaciones de hurto hechas por la AAA y explicó que la falta de conexión con la utilidad se debía a que el complejo, propiedad de la unión, poseía una franquicia de agua con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

En el documento en poder de este rotativo aparece desglosada una deuda ascendente a $255,567.39 por concepto de “hurto de agua en Carite LV” que era pagada a través de un plan de pago mensual de $3,500 por un periodo no determinado en el documento.

Sin embargo, el actual presidente de la UIA, Luis De Jesús Rivera, explicó que la deuda fue saldada el año pasado luego de que en los tribunales en Puerto Rico fallaran en contra de la organización obrera. El presidente del colectivo aseguró que las finanzas de la UIA se encuentran en completo orden.

“Eso data del año 2009, que la AAA indicó que allí había un hurto de agua. La administración de nosotros, de la UIA, no tiene que ver nada con eso. Nosotros entendemos que allí no hubo ningún hurto de agua, que la AAA nos sometió ese caso y es uno improcedente, pero el tribunal falló en nuestra contra y nosotros pagamos esa deuda de acuerdo con la ley. Hicimos un plan de pago y la saldamos”, dijo De Jesús Rivera.

El portavoz de la UIA explicó que esa propiedad ya no está en manos de la unión luego de ser vendida hace un par de años a una corporación privada, la cual no identificó.

Rivera explicó que Jesús Díaz Allende era el presidente de la unión al momento en que la AAA alega se cometió el hurto de agua, pero insistió en que, a pesar del fallo en contra de la UIA tanto en el Tribunal de Primera Instancia como en el de Apelaciones y el Supremo, no se cometió tal hurto.

“Al día de hoy tenemos que decir que no hubo un hurto de agua. Allí no solo teníamos un tanque que era el que les suplía a las viviendas que están allí, un tanque que está en la montaña. Y ese tanque era el que le suplía, pero ahí no hubo ningún hurto”, insistió.

“Lo llevamos hasta el Tribunal Supremo, pero como quiera fallaron en nuestra contra”, añadió.

De Jesús Rivera explicó que el informe en poder de Metro es uno que se le entregó a la matrícula de la unión el año pasado luego de haberse llevado a la consideración de una asamblea donde se revisaron todos los informes y aseguró que, luego del fallo del tribunal, ese pago era ineludible.

El presidente de la UIA indicó que existe un grupo de personas desafiliadas que se han dedicado a intentar manchar la reputación de la unión y sabotear el alcance de la Ley 130 de 1945 que asegura el derecho de los empleados a organizarse entre sí.

“Nosotros tenemos las puertas abiertas para mostrar los estados de cuenta auditados, todo se está haciendo en orden”, insistió.