Reconocen a Jenniffer González por logros a favor de las comunidades desaventajadas

La organización National Health IT Collaborative for the Underserved (NHIT) reconoció a la comisionada residente, Jenniffer González Colón, por su trabajo para erradicar las desigualdades en el campo de la salud que afectan al pueblo de Puerto Rico y sus esfuerzos en apoyo a proyectos de infraestructura y tecnología que otorgarían acceso a banda ancha para zonas rurales, se informó el jueves. “Estoy profundamente agradecida por este reconocimiento, que acepto en nombre de los 3.2 millones de residentes en la isla y de muchos otros puertorriqueños que se han visto obligados a mudarse a otros estados en busca de la igualdad a la que tienen derecho como ciudadanos americanos y, sin embargo, se les niega en casa”, expresó la comisionada en declaraciones escritas.

“La prolongada falta de trato igualitario de Puerto Rico, en la política pública y el financiamiento federal como territorio de los Estados Unidos, es más evidente en el área de la salud y atención médica. Las desigualdades en el financiamiento de Medicaid, así como las diferencias en la aplicación del programa Medicare, han contribuido a desafíos fiscales y de salud aún más amplios para la Isla, que se han agravado por los recientes desastres naturales y la pandemia de COVID-19″, añadió.

Colón destacó los cerca de 19 mil millones de dólares que aseguró por cinco años para estabilizar el sistema de salud de Puerto Rico, al igual que el aumento a la aportación federal al programa Medicaid de 55 a 76 por ciento.

Además, destacó legislación que ha presentado en este Congreso 118 para corregir las disparidades hacia los residentes de la Isla en el área de la salud, como el H.R. 4411, Ley para la Integridad del Programa Medicare Advantage; el H.R. 4028, Ley para la Igualdad de los Territorios en la Asistencia de Medicare para Medicamentos; H.R. 4410, Ley de Equidad en el Programa de Ahorros Medicare; y el H.R. 4027, Ley de Justicia en la Inscripción de la Parte B de Medicare.

Igualmente, a principios de este año, la comisionada presentó junto al presidente del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara, Sam Graves, la Ley E-Bridge (HR 1752), para impulsar proyectos de banda ancha de alta velocidad en comunidades rurales y económicamente desfavorecidas de toda la nación.

Jenniffer González Colón es la primera persona en ser honrada con el NHIT Health Equity and Inclusiveness Award (the NHEIAs), otorgado anoche en el 2023 NHIT Legislative Health Equity Summit, el cual reúne a una amplia gama de aliados y defensores de la equidad en salud de los sectores gubernamental, industrial, investigativo, educativo y sin fines de lucro.