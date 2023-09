Puerto Rico en un “trilema” energético

Ante una nutrida audiencia en el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), el experto internacional de asuntos energéticos, José Antonio Martínez, aseguró esta tarde que la transformación histórica que experimenta la red eléctrica de Puerto Rico hacia el uso de energías renovables debe realizarse a través de la integración de varias y diversas fuentes de energía en un modelo mixto.

El también autor del White Paper: El Trilema de Energía en las Islas, ofreció la charla durante el evento titulado “Trilema de Energía en las Islas: Transición Energética Segura, Sostenible y Asequible” organizado por el Comité de Energía de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y que incluyó un panel de discusión.

Según explicó Martínez, las tres grandes tendencias interdependientes constituyen un sistema eléctrico que navega entre la sostenibilidad, para un mínimo de emisiones y un máximo de resiliencia; la confiabilidad, para más seguridad, menos apagones y más estabilidad y la costo-efectividad a través de tarifas más bajas posibles para todos).

“Actualmente el sistema eléctrico de Puerto Rico escasamente cuenta con capacidad de generación disponible para suplir el consumo de energía eléctrica y, además, es muy dependiente de combustibles fósiles y como consecuencia, muy costosa”, indicó por su parte Arnaldo Bisonó Serrano, presidente del Comité de Energía y quien formó parte del panel de discusión.

“Para garantizar el desarrollo y la competitividad de la Industria de manufactura y del pueblo de Puerto Rico necesitamos un sistema eléctrico seguro, sostenible y asequible. Esta situación conduce al trilema de los tres elementos que señala Martínez, porque en la medida en que nos acercamos a un elemento, nos alejamos de otro”, añadió.

Martínez conversó con colegas expertos locales sobre las mejores prácticas internacionales adaptadas a Puerto Rico sobre transiciones energéticas y los retos para lograr un sistema eléctrico confiable, sostenible y costo efectivo.

“La transición hacia las energías renovables como la eólica o la solar podría ser excelente para las islas, pero estas fuentes no siempre están disponibles, por ejemplo, cuando el viento no sopla o el sol no brilla, lo que puede hacer que la red eléctrica sea inestable”, explicó Martínez.

“Las soluciones como los sistemas de almacenamiento de energía y las tecnologías de generación a base de hidrógeno verde podrían ayudar a resolver estos problemas, pero hoy no necesariamente están disponibles o son costo efectivas. Por tal motivo, se necesita una planificación cuidadosa considerando tecnologías de generación más eficientes y una buena gestión para implementar con éxito estas soluciones”, añadió Martínez.

El panel estuvo compuesto por el ingeniero Francisco Berríos Portela, secretario auxiliar de la gobernación en asuntos energéticos; Antonio Torres Miranda, comisionado asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico; Mario Hurtado, vicepresidente de asuntos regulatorios de LUMA Energy; Agustín Carbó, director de recuperación y modernización de la red eléctrica de Puerto Rico en la oficina local del Departamento de Energía federal y Katiuska Bolaños, principal oficial reguladora de GENERA PR.

“La posición de Industriales es apoyar la Ley 17-2019 en todas sus partes. Sin embargo, es importante que todos tengamos información relevante de cara a nuestra realidad energética. Los puertorriqueños enfrentamos varios retos en nuestra infraestructura y tenemos que atenderlos a la mayor brevedad para poder ser competitivos. Tanto los pequeños y medianos negocios, las empresas de servicio, la manufactura y el propio gobierno se ven afectados por la situación actual, hay que hacer algo al respecto y es ahora”, mencionó por su parte Bisonó Serrano.

“Debemos continuar apoyando la Ley 17-2019, impulsando y promoviendo los proyectos de energía renovable en todas sus escalas, pero sin perder de perspectiva que necesitamos construir una matriz de generación flexible para permitir la penetración de las renovables, diversificada para contrarrestar la volatilidad de los precios de los combustibles a nivel global y un sistema de transmisión y distribución robusto para poder hacer frente a eventos naturales”, añadió.

Martínez es el principal ejecutivo de una empresa experta en Inteligencia Artificial (IA) enfocada en Transiciones Energéticas de Mercados Eléctricos. Además, posee una importante trayectoria estudiando el sector eléctrico de California, Texas y Puerto Rico, para proveer soluciones viables a empresas emergentes.