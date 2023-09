Presidenta de la APPU del RCM dice que paro indefinido podría extenderse a otros recintos

La presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Lida Orta, aseguró en entrevista con Metro al Mediodía que no “le extrañaría” que el paro indefinido que comenzó hoy miércoles en el RMC- exigiendo la destitución de la Rectora, la doctora Ilka Ríos- escale a otros recintos universitarios.

“Ya hemos recibido certificaciones de senados académicos solidarizándose con lo que está pasando en Ciencias Médicas. Hemos recibido cartas de solidaridad de Consejos de Estudiantes de otros recintos también. Desconozco a dónde pueda parar esto, pero no me extrañaría porque, nuevamente, enfatizo que el problema está en la Junta de Gobierno y, la Junta de Gobierno, es la que lleva el manejo y la gobernanza de todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico. No me extrañaría que empiecen los senados y los Consejos de Estudiantes a cuestionarse si esto está pasando en Ciencias Médicas, cuándo nos va a tocar a nosotros, así que es algo que no puedo predecir”, aseveró Orta.

Asimismo, la también especialista en Salud y Seguridad Ocupacional, le hizo un llamado al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, a ser más asertivo si no quiere “agredir la autonomía universitaria”, como ha dicho el primer mandatario en múltiples controversias.

“Nos gustaría ver un poco más de asertividad de el gobernador, que fue quien nominó a esas personas, a esa Junta de Gobierno (de la UPR), porque se habla de que no se quiere agredir la autonomía universitaria. De paso, es que la autonomía universitaria, en este caso, no está en juego. Porque la ley establece que el gobernador nomina y sienta ahí a las personas que actualmente están fungiendo como gobernantes en la Junta de Gobierno. Es su deber ministerial identificar a estas personas y nominarlas. Y es el deber ministerial de esas personas de preocuparse por el mejor desempeño de la Universidad de Puerto Rico y no de crear el caos que han estado creando con sus decisiones desacertadas y con poca evidencia”, comentó la profesora.

Orta además puntualizó que la Junta de Gobierno universitaria no está “respondiendo a la Universidad de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico”.

El presidente de la UPR, Luis Ferrao Delgado, nombró a Ríos como Rectora en propiedad el pasado 22 de agosto. Precisamente, Ríos desempeñó el mismo cargo de forma interina desde diciembre de 2021 hasta agosto de 2022 y presentó su renuncia a petición del propio Ferrao Delgado, luego de múltiples señalamientos de irregularidades.

Ríos violó los requisitos de acreditación de la Escuela de Medicina y el reglamento de la UPR por presuntamente intervenir en el proceso de calificación académica de una alumna.

Cabe resaltar que el Consejo de Estudiantes de la Escuela de Medicina (CEEM) realizó una encuesta que arrojó que el 97.7 % de los estudiantes de Medicina del RCM están en contra del nombramiento Ríos Reyes como Rectora del RCM. En el sondeo participó el 66% de la matrícula estudiantil.

“Se nos invita a reuniones donde se dice que se ofrezcan nombres para interinato, porque la destitución va y, a las horas, aparecen todo el mundo cogiditos de la mano en los medios (de comunicación) diciendo que no, que no se va, no va a haber destitución”, expresó Orta.

Por esa razón, en estos momentos se está llevando a cabo una manifestación en el recinto con aproximadamente 200 personas pertenecientes a la comunidad universitaria, una protesta que Orta catalogó como “angustiosa”.

“Ninguno de nosotros quiere estar en esta situación, así que te tengo que decir que es muy angustioso... Esta situación ha sido creada por los miembros de la Junta de Gobierno, por personas que no obtuvieron ningún interés en evaluar toda la información que salió de la universidad, específicamente de Ciencias Médicas”, añadió la doctora.