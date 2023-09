Residentes de Dorado reclaman solución a interrupción constante del servicio de agua

Durante la cuarta vista pública que lleva a cabo la Comisión de Desarrollo de la Región Norte, que preside el senador Rubén Soto Rivera, para investigar las interrupciones en el servicio de agua que afecta comunidades del municipio de Dorado, personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) estableció que uno de los problemas son diversos salideros ocultos que están en proceso de identificarse para ser trabajados.

“Yo no puedo aceptar que el sistema está estable cuando aún no se han detectado los salideros, cuando el especialista nos acaba de indicar que no podemos llenar los tanques a capacidad del condominio Miraflores. La ponencia presentada es contradictoria. Vamos a citar a una vista ejecutiva para sentarnos y ver si finalmente se resuelve la situación”, destacó el senador Soto Rivera, quien no descartó una interpelación a la presidenta de la AAA o una marcha para que se escuche el reclamo de los residentes.

Lilliam Rivera, administradora del Condominio Miraflores dijo que quieren un plan final de acción para corregir el problema del agua “porque hoy no tenemos el servicio”. Además, indicó que “llevo más de un año haciendo querellas constantemente con problemas en el contador y con una lectura estimada…tengo que estar pagando para que no suspendan el servicio para el agua en los baños comunes. Queremos una solución final y que esté encaminada”, sostuvo Rivera.

En la misma línea, se expresó Julio Vázquez, residente del Barrio Santa Rosa. “Entre las interrupciones constantes de los servicios de acueductos y de energía eléctrica, la calidad de vida de los residentes de Santa Rosa se ha visto deteriorada. En contadas ocasiones, las interrupciones de servicio son notificadas a través de las redes sociales, pero esto no amilana el impacto en el diario vivir”, señaló Vázquez.

La audiencia se llevó a cabo con base en la Resolución del Senado 672, para investigar la problemática en el servicio de agua potable de la AAA que provoca la intermitencia, escasez, baja presión o interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable en el barrio Maguayo en los sectores Maguayo Adentro, Las Calandrias y Santa Rosa y en el barrio Espinosa en los sectores Río Nuevo, Mavito, Jácana, Abayalde, Kuilan del Municipio de Dorado.

En su turno ante la Comisión el alcalde de Dorado, Carlos López, se unió al reclamo de los residentes y dijo que el problema es serio y se ha convertido en una emergencia. Añadió que de no tener una solución tendría que ir por la vía legal.

“Atender y resolver este problema es de suma importancia, ya que este asunto es uno de salud que afecta seriamente a estos residentes que llevan mucho tiempo y no le han presentado alternativas ni soluciones. En nombre de las más de 7,000 personas afectadas y en el mío propio esperamos que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados presente soluciones a corto plazo”, dijo López.

Por su parte, Damaris Santini, vicepresidenta ejecutiva de Operaciones de la AAA aseguró que trabajan simultáneamente en varios proyectos para atender la situación.

“Para el año 2024, se espera construir pozos adicionales de muestreo. Estos pozos se monitorearán cada seis meses por dos años y luego una vez por año. La determinación de la EPA fue emitida en septiembre de 2021 sobre la remediación seleccionada para el lugar de contaminación de aguas subterráneas en Dorado incluido en el Superfondo, por lo que la AAA no podrá contar con la utilización de estos pozos”, dijo la deponente. “En el transcurso de estos esfuerzos, hemos identificado algunos ajustes operacionales y proyectos que se llevarán a cabo. Uno de estos proyectos consiste en el reemplazo de la línea de agua de 12 pulgadas de diámetro que alimenta la estación de bombeo San Juan Cement”, añadió Santini.

A preguntas sobre el estatus del modelaje hidráulico, María Torres, directora de planificación de la AAA, mencionó que se hizo una evaluación de todo el sistema de distribución. Indicó que el resultado más importante fue una pérdida significativa de agua conocida como salidero. Señaló que son siete salideros de mayor magnitud y 25 visibles. Otros no son visibles y la pérdida es significativa por lo que el sistema no carga.

El presidente de la Comisión y senador por el distrito de Arecibo preguntó si existe una posibilidad para declarar esta situación como un estado de emergencia. Santini respondió que en estos momentos están atendiendo la situación de manera responsable, pero si luego de concluir los trabajos bajo el equipo operacional de no haber consenso podría considerarse.

En su turno, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, manifestó que el “panorama es una situación de preocupación porque saben que hay salideros ocultos pero no saben dónde están”.

A su vez, preguntó por qué entienden que el declarar un estado de emergencia no sería apropiado. Santini respondió que se podría adelantar el reemplazo de la tubería de 12″.

Sostuvo que San Juan Cement tiene agua para suplir y detalló que actualmente la estación suple mil cien galones por minuto, pero cuando ocurren situaciones de interrupción como por ejemplo del sistema eléctrico, el sistema entra en un periodo de recuperación.