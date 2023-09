Pierluisi reitera que no se puede hablar sobre aumento en en el costo de luz

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el martes en su rechazo a hablar de un aumento en el costo de la luz por el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

”La posición mía es clara, Yo no favorezco un aumento significativo en la luz como resultado de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es mi posición de principio a fin. Reconozco que la reducción propuesta es bien significativa. O sea, estamos hablando de que se va a reducir la deuda de la autoridad de energía eléctrica por alrededor de 80 por ciento. Cuando todo esto comenzó, estábamos hablando de que la reducción era de 20 por ciento. O sea que se iba a tener que pagar 80 por ciento. Ahora se va a tener que pagar 20 por ciento en un cambio de 180 grados. Entonces en cuanto al aumento de la luz, lo que he dicho es que no, que no estoy de acuerdo que esto debe conllevar un aumento, en la luz y lo digo y lo repito porque quien tiene la responsabilidad de establecer las tarifas de electricidad en Puerto Rico es el Negociado de Energía en su momento”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“El negociado de energía, entonces incorporará en el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica el monto que va a tener que pagar y en ese momento tiene que ver, si hay necesidad de aumentar las tarifas de la luz ahora mismo. Hoy hay noticias de Genera proponiendo cambios para precisamente ahorrar, ahorrar grandes cantidades de dinero en la Autoridad, en la compra de combustible y demás, o sea que lo importante es que no adelantarnos a los eventos. Mi posición es firme en contra del aumento”, añadió.

Sobre la situación con las pensiones de los empleados de la corporación pública, reiteró que su política pública es honrar los pagos.

“Bueno, hay que ver qué dispone la jueza sobre el tema. Aquí yo he dicho anteriormente que desde que se radicó el Título 3, en la Autoridad de Energía Eléctrica se dejaron de hacer aportaciones al sistema de pensiones de la Autoridad. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que pudieran ser depositados en el sistema y darle mayor liquidez. Por otro lado, también he dicho que no descarto en su momento, si es que se asoma cualquier aumento significativo en el costo de la electricidad, utilizar ya sean fondos estatales o fondos federales para mitigar ese aumento”, sostuvo.

Sus expresiones se dieron en el municipio de Patillas, donde anunció comienzo de la reconstrucción de la carretera de la comunidad Egozcue en Patillas que representa la primera obra permanente por los daños del huracán Fiona que recibió una obligación bajo el Programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para su reconstrucción. Asimismo, el primer ejecutivo informó la construcción de las nuevas instalaciones del Programa Head Stuart/Early Head Start y Oficinas Administrativas en el municipio.

Entre ambos proyectos la inversión sobrepasa los 15 millones de dólares.