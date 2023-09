Pierluisi asegura que “todo el que se monte en un carro” puede ver su obra

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reaccionó el martes a las expresiones del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, de que no va a apoyar ninguno de los candidatos a la gobernación de su partido.

“Esas expresiones son del alcalde y yo no voy a darle mayor color al asunto ni voy a hacer comentario. Cada quien hace sus expresiones y es dueño de lo que dice”, dijo el presidente del PNP a preguntas de la prensa.

En otra reacción, esta vez sobre las expresiones del exrepresentante y presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, Ángel Cintrón García, de que hay una percepción ciudadana de que la llamada obra no se ve, Pierluisi Urrutia ripostó que “parece que a los ciudadanos que vio son los que no tienen, nunca se montan en un vehículo de motor”.

“Porque todo el que se monte en un vehículo de motor y transcurra un rato en el vehículo va a ver la obra, así que no sé con qué ciudadanos habló, porque si habló con los que se montan en vehículos de motor y transitan por nuestras carreteras, esos definitivamente que han visto la obra.

Sobre la radicación de su candidatura el primero de octubre en el Centro de Convenciones, reiteró su invitación a los aspirantes de la colectividad a que lo acompañen.

“He invitado al liderato, a los incumbentes del PNP, líderes del PNP que me acompañen, no es una actividad de movilización o una actividad masiva. Realmente es mi radicación y los que me van a acompañar son los que quieran estar allí conmigo, ya sean legisladores, legisladoras, alcaldes, alcaldesas. Puede ser que algunos candidatos que no son incumbentes quieran estar allí acompañándome y obviamente allí va a estar el secretario general del partido, la comisionada electoral, el comisionado electoral para atender la radicación de la documentación necesaria para formalmente”, sostuvo.

Sus expresiones se dieron en el municipio de Patillas, donde anunció comienzo de la reconstrucción de la carretera de la comunidad Egozcue en Patillas que representa la primera obra permanente por los daños del huracán Fiona que recibió una obligación bajo el Programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para su reconstrucción. Asimismo, el primer ejecutivo informó la construcción de las nuevas instalaciones del Programa Head Stuart/Early Head Start y Oficinas Administrativas en el municipio.

Entre ambos proyectos la inversión sobrepasa los 15 millones de dólares.