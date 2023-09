Jenniffer González pide a FEMA informe sobre recipientes de fondos de recuperación

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, solicitó a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) un informe que brinde detalles sobre los recipientes de fondos relacionados a la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso de los huracanes de los pasados años.

En una vista que se llevó a cabo en el congreso con la administradora de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Deanne Criswell, González, solicitó un informe detallado de parte de FEMA con números y nombres de los recipientes de los fondos, incluidos entes gubernamentales, privados y sin fines de lucro tomando como prioridad los relacionados a la red eléctrica. De la misma forma pidió los datos de todo aquello que está pendiente de aprobación o desembolso. “Mañana es el sexto aniversario del azote del huracán María a Puerto Rico y todavía estamos en el proceso de aprobar y realizar los trabajos de recuperación… La red eléctrica de la isla todavía se encuentra, en gran parte, en las etapas de planificación, que es uno de los temas que más me preocupan y para ello ha habido un financiamiento histórico, pero existe un temor muy real de que entre retrasos y aumento de costos se pierda una oportunidad y el trabajo que se prometió no se cumpla”, expresó la comisionada en la vista quien requirió copia del informe donde FEMA indica que desconoce el uso de los fondos federales de reconstrucción que han recibido algunas entidades en la isla. “Me gustaría que el Comité tuviera datos precisos sobre las etapas de planificación de la instalación eléctrica de la isla, cuánto se está desembolsando, cuándo espera que realmente tengamos alguna construcción o entrega de las mejoras de las plantas locales en la isla, que es uno de los problemas más importantes por las principales razones por las que el Congreso aprobó más de $11 mil millones que no se están utilizando”, añadió González Colón. La comisionada señaló el aumento en los costos de los proyectos, como el hospital de Vieques que originalmente se preveía que eran $59 millones y ahora se estima que costará $85 millones, haciendo más dificultosa para las entidades que tiene que aportar el pareo de fondos el identificar dinero propio. La administradora Criswell quedó en enviar al comité la data solicitada por la comisionada, así como por otros miembros referente a sus respectivos distritos y al estado general de los fondos de recuperación de la Agencia.