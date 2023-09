Pierluisi asegura que la estrategia contra el crimen ha dado resultados a pesar de que hay menos policías

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que, a pesar de que hay menos policías, las métricas de la incidencia criminal, a su juicio, demuestran efectividad.

“Si vemos la incidencia criminal bajando, vemos el número de delitos bajando, los delitos tipo uno y vemos los asesinatos bajando, eso lo que indica es que la fuerza que tenemos está haciendo su trabajo y dando resultados. ¿Qué se necesita más? Bueno, siempre tener más es positivo, o sea, y por eso es que continuamos reclutando y hemos hecho cambios. Por ejemplo, bajarle edad para uno poder participar en la academia a los 18 años. Recientemente, lo último que se ha hecho es ya firmar un acuerdo por lo menos, pero estamos en vía de firmar otros con universidades que puedan darle o los cursos académicos necesarios para obtener un grado asociado en el adiestramiento o la educación práctica. Se va a seguir dando la academia, pero queríamos hacer una alianza con universidades para otros aspectos académicos. En vías a tener un grado asociado de justicia criminal. Todos los miembros de la fuerza. El acuerdo es que pueden entrar de 18 años, pero que no pueden entrar a la fuerza como tal hasta tener ese grado asociado”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Al momento, hay alrededor de 11,900 policías. El número ideal se ha estimado en 16 mil uniformados.

No obstante, para el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, la cantidad no es importante si no hay una estrategia.

“No es solamente tener más policías es la estrategia que se está utilizando. En el 2010, 2011 teníamos 17,000 policías y hubo 1,180 asesinatos y el otro año 1,280. Ahora estamos menos 96 asesinatos comparado con ese año. Es la estrategia que se está usando desde 2021. Estamos atacando individuo alto perfil criminal, estamos trabajando con organizaciones criminales. Realmente, estamos en el mano a mano con el Departamento Justicia y el secretario Domingo Emanuelli, trabajando la Fiscalía, trabajando junto a nosotros. Y el resultado es lo que acabó de mencionar el gobernador. Una baja en la incidencia criminal. Siempre se ha hablado de la cantidad de policías, pero la estrategia es lo fundamental. Aquí podemos tener 20 mil o 40 mil policías y si no tenemos una estrategia, como tenemos el Plan Integral de Gobierno Puerto Rico, que está dando resultado. Esa es la diferencia”, expresó López Figueroa.

Las expresiones se dieron al culminar la graduación de 347 nuevos agentes del Negociado de la Policía en un hotel de San Juan.